Gruppo 24 ORE, ricavi a 105 milioni e risultato netto positivo nel primo semestre

Il consiglio di amministrazione de Il Sole 24 ORE, riunitosi sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 del Gruppo 24 ORE. Nel primo semestre il quadro internazionale è ancora caratterizzato da elevata incertezza soprattutto a causa dell’imprevedibile evoluzione delle tensioni geo-politiche, dei rischi derivanti da pressioni protezionistiche nonché da prospettive di crescita moderate.

In tale contesto il Gruppo 24 ORE registra ricavi consolidati pari a 105,2 milioni rispetto ai 106,9 milioni del primo semestre 2024 e chiude il primo semestre 2025 con un margine operativo lordo positivo di 10,6 milioni, un ebit di 2,8 milioni e un risultato netto positivo di 1,1 milioni. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2025 era positiva per 0,1 milioni, in miglioramento di 6,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2024.

Da segnalare ricavi in crescita per l’agenzia Radiocor (+11,4%), Radio 24 (+7,6%) e Area Eventi (+17,1%). Inoltre, i ricavi pubblicitari del gruppo, pari a 43,4 milioni, sono in aumento dello 0,9%; la raccolta di Radio 24 cresce del +9,5% due volte più del mercato (+4,4%).

Tra le iniziative avviate nel primo semestre 2025 la nuova piattaforma multimediale e crossmediale 24ORE Salute, l’implementazione dell’IA generativa nelle banche dati professionali del Sole 24 Ore e il nuovo canale televisivo Radio24-IlSole24OreTV. Cresce su tutti i fronti ilsole24ore.com: +1,7% i browser unici al giorno, +4,5% le page views giornaliere, +2,2% le video views giornaliere, +36,2% gli ascolti mensili dei podcast. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2025 è positiva per 0,1 milioni di euro e migliora di 6,5 milioni di euro rispetto al valore al 31 dicembre 2024 (negativo per 6,5 milioni di euro). Positiva anche la PFN ante IFRS 16 per 31,5 milioni di euro, in miglioramento di 3,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024. La variazione della posizione finanziaria netta è correlata al flusso di cassa generato dalla gestione operativa nel periodo.

Il patrimonio netto è pari a 33,8 milioni di euro, in aumento di 1,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2024, quando era pari a 32,5 milioni di euro.

Guardando alle singole aree di business, il Publishing Digital chiude il primo semestre 2025 con ricavi pari a 47,1 milioni rispetto ai 49,2 milioni del pari periodo del precedente esercizio. Da segnalare in particolare la crescita registrata dall’Agenzia Radiocor con ricavi pari a 4,8 milioni, in aumento di 0,5 milioni (+11,4%) rispetto al primo semestre 2024. Nel dettaglio i ricavi diffusionali e altro ammontano complessivamente a 27,9 milioni rispetto ai 29 milioni del primo semestre 2024. I ricavi pubblicitari ammontano a 19,3 milioni rispetto ai 20,3 milioni dello stesso periodo del 2024.

La diffusione (carta + digitale) del quotidiano Il Sole 24 ORE per il periodo gennaio-maggio 2025 è complessivamente pari a 116.671 copie medie giorno (-3,8% rispetto al pari periodo 2024, con un andamento migliore rispetto al mercato in calo del -5,4%), confermando il quotidiano al terzo posto nella classifica dei quotidiani nazionali (al netto delle testate sportive).

I ricavi dell’area Servizi Professionali e Formazione nel primo semestre 2025 sono pari a 28,2 milioni, sostanzialmente in linea (-0,1%) rispetto al pari periodo del 2024, mentre l’area Radio ha segnato ricavi pari a 9,6 milioni, in aumento di 0,7 milioni (+7,6%) rispetto al pari periodo del 2024.

Sempre nel primo semestre 2025 24 ORE System chiude con ricavi pari a 38,8 milioni, in contrazione del -1,0% rispetto al pari periodo del 2024.

L’area Eventi ha segnato un fatturato in crescita a 5,2 milioni di euro in crescita di 0,8 milioni di euro (+17,1%) rispetto al pari periodo del 2024. Grande risonanza per la XX edizione del Festival dell’Economia di Trento, tenutasi dal 22 al 25 maggio 2025, co-gestita da Il Sole 24 ORE e la Provincia Autonoma di Trento con la collaborazione di Comune di Trento e Università di Trento. Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, il quadro internazionale continua ad essere caratterizzato da elevata incertezza soprattutto a causa dell’imprevedibile evoluzione delle tensioni geo-politiche, dei rischi derivanti da pressioni protezionistiche nonché da prospettive di crescita moderate. Nel primo semestre 2025, si prevede una crescita del Pil italiano dello 0,6% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo essere aumentato dello 0,7% nei due anni precedenti.

L’incertezza del contesto macroeconomico e geopolitico attuale impone di continuare a mantenere cautela rispetto alle previsioni future.

In tale scenario, il Gruppo registra nel primo semestre 2025 ricavi, ebitda ed ebit superiori a quanto previsto nel budget 2025 e conferma la propria volontà di perseguire uno sviluppo sostenibile nel tempo, facendo leva sulla continua valorizzazione del brand, sulla digitalizzazione dei prodotti e dei processi, nonché sull’internazionalizzazione, potenziando ulteriormente il proprio ruolo di media group di riferimento per il Sistema Paese in termini di informazione, formazione e di strumenti a supporto della business community per fronteggiare le nuove sfide nei mercati nazionali ed internazionali.

Permane, quindi, l’obiettivo di crescita del Gruppo su arco di Piano con riguardo ai principali indicatori economico-finanziari, pur in presenza di un contesto che potrebbe determinare il raggiungimento dei relativi target con uno o due anni di ritardo.