Basket, Gherardini (LBA) a Sport e Finanza: «Primi in Europa col canale di Lega: obiettivo sostenibilità»

“Siamo i primi, a livello delle principali leghe europee, ad aver intrapreso un percorso del genere, siamo in anticipo rispetto a tutti, forse siamo anche un po’ una cavia ma siamo convinti che i tempi siano maturi”. Così il presidente della Lega Basket Maurizio Gherardini, in una intervista a Sport e Finanza, racconta la scelta dei club della Serie A di arrivare alla creazione di LBA TV, una nuova piattaforma tematica interamente dedicata alla Serie A di basket.

“Il mercato dei diritti tv ha preso un trend ben noto e dobbiamo cercare di percorrere nuove strade per avere un modello di business diverso, che generi ricavi maggiori per garantire maggiore sostenibilità. Certo, non abbiamo tutte le risposte ma la direzione è chiara”, ha aggiunto.

Nella lunga intervista concessa a Sport e Finanza, il presidente designato della LBA parla degli obiettivi a cui può ambire il basket italiano, un movimento dinamico e per certi versi “pioneristico”, come nel caso della nascita di LBA TV, ma anche delle lunghe stagioni vissute all’estero e del bagaglio di esperienze che possono fare scuola.