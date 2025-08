La Questura di Roma blinda l’Olimpico: nuovo piano sicurezza per le partite

Con l’inizio della stagione calcistica 2025/26, prende il via un nuovo piano di sicurezza e viabilità attorno allo Stadio Olimpico di Roma, ideato dalla questura. Il debutto del sistema – spiega l’edizione romana de Il Corriere della Sera – è previsto per la partita Roma-Bologna del 23 agosto, prima gara casalinga dei giallorossi guidati da Gasperini.

Il dispositivo sarà attivo in occasione di tutti gli eventi sportivi nell’area del Foro Italico: le partite di campionato di Roma e Lazio, il derby del 21 settembre, le sfide europee della Roma, i match dell’Italia del rugby per il Sei Nazioni (contro Scozia il 7 febbraio e Inghilterra il 7 marzo), fino alla finale di Coppa Italia maschile, in programma il 13 maggio 2026.

Il nuovo piano introduce le cosiddette chiusure “a vista”: si tratta di blocchi temporanei al traffico che verranno attivati solo se necessario, ad esempio in presenza di un flusso straordinario di tifosi o in caso di tensioni previste tra le opposte tifoserie. Queste chiusure potranno coinvolgere diverse strade limitrofe allo stadio: via Tittoni, largo Ferraris IV, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, Ponte Duca D’Aosta, via dei Monti della Farnesina, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc e viale Boselli.

Pur restando valido l’invito a raggiungere lo stadio con i mezzi pubblici (sono previste 19 linee di trasporto e 6 navette in collegamento con la metropolitana), è stata predisposta un’area supplementare per il parcheggio dei veicoli dei tifosi ospiti in caso di affluenza elevata. Oltre ai parcheggi già noti di piazzale Clodio e Villaggio Olimpico, potrà essere utilizzata anche l’area di Tor di Quinto, soprattutto per eventi di particolare rilievo o che richiedano una gestione diversa dei flussi in entrata e uscita.

Anche al termine degli eventi potranno scattare blocchi temporanei della circolazione, sempre su attivazione “a vista”, ovvero solo in presenza di necessità. Le strade interessate includono piazzale Diaz, piazzale della Farnesina, viale Boselli, lo svincolo per lo stadio della galleria Giovanni XXIII, Ponte Duca D’Aosta, i lungotevere Cadorna, Fellini, Oberdan e Della Vittoria, via Morra di Lavriano, viale Angelico, la circonvallazione Clodia, via Corridoni e piazza Lauro De Bosis.

È stata inoltre pianificata una rete estesa di divieti di sosta per facilitare le operazioni di sicurezza e ridurre i disagi alla circolazione durante i match day. I divieti saranno in vigore su: via Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori, piazza Lauro De Bosis, piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, viale Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale e viale Giuseppe Volpi, piazzale e lungotevere Maresciallo Diaz, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, largo Ferraris IV, viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis (che potrà diventare a senso unico), via del Campeggio, piazzale Stadio Olimpico, i lungotevere Cadorna e Fellini, viale Antonino di San Giuliano, via Colli della Farnesina, via dei Monti della Farnesina e piazzale Maresciallo Giardino.