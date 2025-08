Lotito presenta un disegno di legge per la trasparenza delle proprietà dei club

I senatori Matteo Gelmetti di Fratelli d’Italia e Claudio Lotito di Forza Italia hanno presentato nella serata di ieri in Senato un disegno di legge che introduce «misure concrete di trasparenza nella proprietà delle società sportive professionistiche, con particolare attenzione al settore calcistico», come si legge in una nota.

«Il calcio è un patrimonio culturale, economico e sociale del nostro Paese – hanno dichiarato Gelmetti e Lotito – ma negli ultimi anni ha visto entrare nel sistema capitali difficilmente tracciabili, veicoli societari opachi e fondi speculativi spesso domiciliati all’estero, generando rischi gravissimi in termini di conflitti di interesse, frodi finanziarie e alterazione della regolarità sportiva».

Il disegno di legge, composto da otto articoli, introduce tra l’altro l’obbligo per tutte le società calcistiche professionistiche di dichiarare annualmente l’identità dei titolari effettivi (oltre il 5% del capitale o dei diritti di voto), la provenienza dei fondi e i legami con altri club, la pubblicazione trasparente di tali dati sui siti ufficiali della FIGC e delle Leghe.

In caso di violazioni, sulla base delle proposte sarebbero previste sanzioni pecuniarie fino a 5 milioni di euro, penalizzazioni sportive (−1 punto a settimana) e sanzioni penali per le omissioni volontarie. Per i fondi e le fiduciarie estere è previsto inoltre l’obbligo di costituire una società di diritto italiano con sede legale e legale rappresentante residente nel territorio nazionale.

«Vogliamo riportare ordine, etica e trasparenza in un sistema che troppo spesso è stato usato come leva finanziaria opaca o strumento di potere – hanno spiegato i due senatori –. La passione dei tifosi e la credibilità del nostro sport meritano regole chiare e responsabilità vere. Questo disegno di legge non è contro il capitale estero, ma a tutela del merito sportivo, della legalità e della trasparenza. Chi investe nel calcio italiano deve farlo con regole certe, alla luce del sole e nel rispetto delle nostre istituzioni».