Pace Genoa-Zangrillo: l’ex presidente ha acquistato l’abbonamento

«Sul filo di lana». E poi due cuori rossoblù. Alberto Zangrillo, ex presidente del Genoa, ha mostrato con orgoglio l’abbonamento alla nuova stagione del Grifone. Ci sarà anche lo storico medico personale di Silvio Berlusconi tra i 28.101 abbonati (record), epilogo fino a qualche giorno fa tutt’altro che scontato.

Il Genoa gli aveva negato la tessera la scorsa settimana definendolo «persona non gradita». Niente abbonamento a lui e al figlio, tra qualche imbarazzo, alle casse del Porto Antico, nella palazzina dove hanno sede lo store del club rossoblù, il museo del Grifone e gli uffici dove venivano rilasciati i tagliandi annuali.

«Comportamento inopportuno e poco elegante, seppur nelle regole. Tutto quello che ho fatto in passato andava in un’unica direzione, quella del bene del Genoa. Per il club ho anche pianto», aveva detto Zangrillo, dopo essersi pure rivolto alla Guardia di Finanza per raccontare l’accaduto. Da parte sua, la società di Dan Sucu aveva replicato: «Sempre applicato le corrette procedure secondo le vigenti normative».

Dissapori interni – spiega La Gazzetta dello Sport – legati al cambio di proprietà e all’aumento di capitale con cui Sucu ha salvato il Genoa dal default, sarebbero stati alla base del caso. Zangrillo, peraltro ancora membro del CdA del Genoa, aveva poi chiosato: «Vorrei solo che di questa vicenda non se ne parli più, chiedo scusa ai tifosi».