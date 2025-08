La proposta del PD: sovrattassa per i paperoni stranieri che spostano la residenza in Italia

Una sovraimposta comunale per i redditi prodotti all’estero da stranieri ad alta capacità contributiva che scelgono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. È quanto prevede un disegno di legge presentato al Senato da Cristina Tajani, capogruppo del Partito Democratico in commissione Finanze, che punta a introdurre un meccanismo di compensazione per i Comuni maggiormente interessati da questo tipo di trasferimenti.

Come noto, la legge 232 del 2016 ha introdotto la possibilità, per chi trasferisce la residenza in Italia, di accedere a un regime di flat tax particolarmente vantaggioso: un’imposta sostitutiva fissa per i redditi esteri pari inizialmente a 100.000 euro l’anno, elevata nel 2024 a 200.000 euro, più 25.000 euro per ogni familiare a carico. Una misura pensata per attrarre grandi patrimoni e investitori internazionali, che però ha avuto effetti anche sul mondo del calcio, visto che diversi calciatori stranieri hanno beneficiato di questo regime fiscale agevolato.

Tuttavia, in città come Milano, l’arrivo di questi nuovi residenti ha avuto impatti significativi, soprattutto sul mercato immobiliare di fascia alta, con ricadute anche per i cittadini residenti.

Il disegno di legge punta quindi a introdurre una sovraimposta comunale, compresa tra il 12,5% e il 15%, sui redditi esteri di chi usufruisce della flat tax, con l’obiettivo di destinare questi proventi ai bilanci municipali e riequilibrare gli effetti territoriali di questa agevolazione fiscale.

Secondo l’ultima Relazione sul Rendiconto generale dello Stato redatta dalla Corte dei Conti, dal 2020 al 2023 le adesioni – tra contribuenti e familiari – sono passate da 549 a 1.495. Parallelamente, il gettito generato per l’Erario è triplicato, passando da 43,9 a 117,7 milioni di euro. Complessivamente, nei quattro anni analizzati, lo Stato ha incassato 315,4 milioni grazie a 3.983 adesioni.