EURO 2032, da Torino a Palermo: le 11 città italiane candidate

Sono in totale 11 le città italiane candidate al momento per ospitare gli Europei 2032 che l’Italia dovrà co-organizzare insieme alla Turchia.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la FIGC dovrà consegnare la propria lista di cinque città alla UEFA entro il 31 luglio 2026. Ma intanto questo è l’elenco delle 11 città che sono sotto valutazione, con diversi aspetti da valutare relativamente ai rispetti impianti. Fra quelli in ristrutturazione e i nuovi progetti, l’unico pronto, come raccontato da Calcio e Finanza, è l’Allianz Stadium di Torino con San Siro che al momento non rispetta i requisiti richiesti dalla UEFA.

Bari (stadio San Nicola)

(stadio San Nicola) Bologna (stadio Dall’Ara)

(stadio Dall’Ara) Cagliari (nuovo Sant’Elia)

(nuovo Sant’Elia) Firenze (stadio Franchi)

(stadio Franchi) Genova (stadio Marassi)

(stadio Marassi) Milano (San Siro/nuovo stadio Inter-Milan?)

(San Siro/nuovo stadio Inter-Milan?) Napoli (stadio Maradona/nuovo stadio Napoli?)

(stadio Maradona/nuovo stadio Napoli?) Palermo (stadio Barbera)

(stadio Barbera) Roma (stadio Olimpico/nuovo stadio Roma?/nuovo Flaminio?)

(stadio Olimpico/nuovo stadio Roma?/nuovo Flaminio?) Torino (Allianz Stadium)

(Allianz Stadium) Verona (stadio Bentegodi)

La condizione essenziale per presentare la lista alla UEFA, che poi ratificherà le cinque città con i relativi impianti entro il mese di ottobre, è che gli stadi prescelti dalla FIGC, ovviamente se non sono già pronti come l’Allianz di Torino, abbiano un progetto esecutivo approvato, finanziato e cantierabile entro aprile 2027.

Queste condizioni sono sicuramente più facili da raggiungere per gli stadi già esistenti, quindi sono favoriti rispetto a eventuali nuovi impianti, dove i lavori sono già partiti, per esempio Firenze. Ovviamente si inserisce anche la questione burocratica, che da una parte sta rallentando eventuali approvazioni per nuovi impianti (Roma e Milano) e dall’altra sta portando per le lunghe le autorizzazione per le ristrutturazioni (Napoli e Cagliari, per citarne solamente due).