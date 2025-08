San Siro: Sala sceglie il nuovo assessore, ma con l'ostacolo Milly Moratti

Mentre il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, spinge all’interno della maggioranza che dovrebbe sostenerlo ancora per due anni fino a fine mandato, serve un programma ben definito per affrontare le questioni più importanti, e anche complicate, dopo la pausa estiva, fra cui c’è anche San Siro.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giorno-Milano, prima Sala deve individuare il nuovo assessore alla Rigenerazione Urbana, delega nella mani della vicesindaca Anna Scavuzzo dopo le dimissioni di Giancarlo Tancredi (agli arresti domiciliari per l’inchiesta urbanistica), ma facendo i giusti calcoli politici.

Infatti, il nuovo assessore potrebbe essere un membro già presente nel Consiglio comunale e negli ultimi giorni il nome di Bruno Ceccarelli sta prendendo sempre più quota. Ceccarelli segue dal 2019 la questione San Siro con tutte le sua fasi fino al nuovo progetto presentato da Inter e Milan per un impianto adiacente all’attuale Meazza, che sarebbe poi abbattuto.

Ma c’è un aspetto da non sottovalutare per Sala: chi prenderebbe il posto del nuovo assessore in Consiglio a Palazzo Marino. Infatti, qualora Ceccarelli venisse nominato assessore, il suo posto nell’aula consiliare verrebbe preso dalla prima dei non eletti nella lista del Partito Democratico: Milly Moratti, ambientalista con alle spalle una certa esperienza nell’aula di Palazzo Marino e moglie dell’ex patron dell’Inter Massimo nonché cognata di Letizia Moratti, che ne giorni scorsi ha ribadito come non voglia candidarsi a sindaco di Milano, carica già ricoperta dal 2006 al 2011.

L’ingresso di Milly Moratti in Consiglio rappresenterebbe un problema per Sala proprio per il dossier San Siro. Infatti, in una situazione dove la maggioranza è già spaccata sulla questione e si cerca di compattarla il più possibile per far passare la delibera sullo stadio per concludere l’iter di vendita a Inter e Milan prima dell’entrata in vigore del vincolo sul secondo anello (10 novembre 2025), Milly Moratti si è sempre detta contro il nuovo stadio e all’abbattimento di San Siro.

Quindi la nomina a nuovo assessore di Ceccarelli, con l’entrata in Consiglio di Milly Moratti, significherebbe avere un voto contrario in più sulla questione San Siro, una delle vicende chiave per una permanenza di Sala a Palazzo Marino fino alla fine del suo mandato, prevista per fine 2027. Proprio per questo, anche con l’appoggio del Partito Democratico, Sala potrebbe confermare la vicesindaca Scavuzzo la delega all’urbanistica, così da non perdere un voto favorevole sullo stadio, quello di Ceccarelli che da assessore non potrebbe esprimere la sua preferenza, e farne aggiungere uno contrario con l’entrata in Consiglio di Milly Moratti.

Per questo motivo sono ancora in corso le valutazione del caso per il nuovo assessore alla Rigenerazione urbana. Sala si sta prendendo tutto il tempo necessario, anche se vuole rispettare i nuovi termini fissati dopo lo scoppio dell’inchiesta sull’urbanistica che lo vede fra gli indagati, per poi concentrarsi sul far passare le varie delibere urbane che ritiene necessarie per Milano, e quella su San Siro è fra queste.