La collaborazione fra Comune di Milano e Politecnico per quanto riguarda San Siro continuerà dopo il parere, che è stato positivo, richiesto e condiviso con l’Università Bocconi in merito alla valutazione fatta dall’Agenzia delle Entrate (197 milioni di euro) sul Meazza e la aree limitrofe.

Si tratta di una proroga, accettata fra le parti, relativa alla verifica della solidità dell’impianto milanese, che è ancora di proprietà del Comune in attesa di novità sull’iter di vendita iniziato con Inter e Milan e che dovrebbe riprendere a settembre. Intanto Palazzo Marino si fa carico di un costo complessivo, dal 1° agsto al 31 ottobre, pari a 17.250 euro più IVA. La proroga è stata ritenuta necessaria dal Comune «in considerazione della situazione di incertezza legata alle ipotesi di ristrutturazione/passaggio di proprietà dello stadio Meazza», si legge nel documento redatto dal Politecnico.

«La proposta, che è stata condivisa anche dal gruppo del Politecnico di Milano – continua –, si basa sulla volontà condivisa di non sospendere le attività standard di monitoraggio (anche per mantenere il sistema di misura efficiente in vista del riavvio del campionato e dei prossimi Giochi Olimpici), prevedendo una estensione delle attività di base per altri tre mesi (ovvero dal 1 agosto 2025 al 31 ottobre 2025), in attesa dell’evoluzione della situazione».

Nel dettaglio questo accordo «prevede la gestione del sistema di monitoraggio strutturale permanente dello stadio G. Meazza, attraverso la realizzazione di un piano trimestrale di attività che consentano la continuità del progetto fin qui svolto dal Politecnico e garantiscano la funzionalità del sistema di monitoraggio messo a punto per ottenere informazioni sullo stato della struttura dello stadio Meazza, attività per le quali è riconoscibile un comune interesse fra le due Istituzioni Pubbliche».

In particolare, le aree di intervento sono le tre già identificate all’avvio della convenzione: