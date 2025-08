Roma, ufficiale Ghilardi dal Verona: l'impatto dell'operazione a bilancio

«L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Daniele Ghilardi dall’Hellas Verona», con questa frase iniziale del comunicato, la società giallorossa ufficializza un altro nuovo arrivo alla corte di Gian Piero Gasperini.

Il difensore classe 2003 arriva nella Capitale a titolo definitivo dal Verona, con cui ha collezionato 24 presenze nella scorsa stagione, diventando un punto di riferimento della formazione scaligera e guadagnandosi la maglia da titolare nell’Under 21 dell’Italia.

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Ghilardi ha poi proseguito il proprio percorso professionistico con le maglie del Mantova, della Sampdoria e, appunto del Verona, prima di approdare alla Roma. Ma quanto impatterà l’arrivo del giovane difensore sui conti della Roma?

Stipendio Ghilardi Roma – Le cifre dell’affare

Come si legge nel comunicato ufficiale del club giallorosso, Ghilardi ha firmato un contratto quinquennale fino al 2030. Secondo quanto riportato dalla stampa italiana, Roma e Verona hanno raggiunto un accordo per il cartellino pari a 10,5 milioni di euro più 1 di bonus. A questo si aggiunge lo stipendio netto a favore del calciatore di 1 milioni di euro, a Verona guadagnava circa 250mila euro.

Calcolando lo stipendio lordo, la cifra che la Roma spenderà per Ghilardi ogni stagione, a meno di rinnovi con adeguamento dell’ingaggio, è pari a 1,85 milioni. A questi va sommato l’ammortamento annuale, calcolato sulle cinque stagioni fino al 2030, di 2,1 milioni. Quindi, per la stagione 2025/26, il giovane difensore 2003 peserà a bilancio per la Roma in totale 3,95 milioni.

Infine, secondo quanto previsto dall’accordo fra Fiorentina e Verona che ha portato in Veneto Ghilardi nel 2022, la società viola si è garantita il 40% sulla futura rivendita del difensore. Se la spesa della Roma per 10,5 milioni fosse confermata, la Fiorentina incasserebbe un totale di 4,2 milioni.