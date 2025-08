Genoa: rifiutato l’abbonamento all’ex presidente Zangrillo, lui denuncia

Il Genoa si è rifiutato di sottoscrivere un abbonamento per l’ex presidente della società Alberto Zangrillo, oggi membro del CdA. Il professore Zangrillo si è recato presso il ticket office del Porto Antico per sottoscrivere per la prima volta un abbonamento stagionale ma si è visto rifiutare la richiesta.

Alla base della decisione, da quanto filtra, vi sarebbe la facoltà della società di negare la tessera stagionale a persone che hanno nociuto al club. Nel pomeriggio Zangrillo si è recato in Procura, per presentare un esposto sulla vicenda.

Lo ha spiegato lo stesso ex presidente a Il Corrtiere della Sera: «Mi sono sentito umiliato, ho provato vergogna per il mio povero Genoa. Il signor Marco Trucco mi ha invitato a seguirlo in un locale antistante l’ingresso dello store e, una volta da soli, mi dice: “Mi è stato comunicato dal club che lei è persona non gradita».

Zangrillo, persona di mondo, ha deciso di lasciare lo store per non creare ulteriore disagio allo stesso dipendente. La vicenda da amara diventa addirittura grottesca: a Zangrillo arrivano telefonate di giornalisti locali che chiedono chiarimenti. Ce lo racconta: «Ma da chi l’avete saputo, ho chiesto. La risposta è stata sorprendente. “Dal capo ufficio stampa del Genoa”. Difficile aggiungere altro, decido di presentare denuncia». Il professore ha raggiunto così gli uffici del nucleo polizia Economica e Finanziaria e formalizzato il suo esposto.

Secondo l’attuale proprietà, con l’imprenditore rumeno Dan Sucu presidente e azionista di maggioranza, Zangrillo starebbe agendo come testimone per la società americana A-Cap, creditrice dei precedenti proprietari, i 777 Partners.

Negli ultimi mesi proprio A-Cap ha contestato con alcuni ricorsi, tutti bocciati, l’aumento di capitale sottoscritto a dicembre scorso dall’imprenditore Dan Sucu, diventato così nuovo azionista di maggioranza. La vicenda giudiziaria è ora in attesa di una sentenza attesa il 26 febbraio del prossimo anno.