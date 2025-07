Il Napoli cede Osimhen al Galatasaray: le cifre ufficiali dell’operazione

Ora è ufficiale: Victor Osimhen è un nuovo calciatore del Galatasaray. Il club turco ha comunicato i dettagli dell’operazione in un comunicato per la Borsa, mentre il Napoli ha confermato l’operazione in una nota.

“La SSCN comunica che è stato raggiunto l’accordo con il Galatasaray per la cessione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Victor Osimhen”, ha scritto il Napoli.

“È stato raggiunto un accordo con il club SSCN Napoli S.p.A. per il trasferimento del calciatore professionista Victor James Osimhen”, si legge nella nota del Galatasaray.

Le cifre ufficiali di Osimhen al Galatasaray

Nell’ambito di tale accordo, sarà corrisposta al suo precedente club una somma netta di 75.000.000 EUR a titolo di indennità di trasferimento.

Inoltre, in base all’intesa raggiunta, il 10% del profitto derivante da un’eventuale futura rivendita del calciatore sarà versato a SSCN Napoli S.p.A.

Lo stipendio di Osimhen al Galatasaray

Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto quadriennale, valido a partire dalla stagione 2025-2026.

Secondo l’accordo, al calciatore sarà riconosciuto per ciascuna stagione: