Inchiesta urbanistica, Sala: «Prendo atto delle decisioni della magistratura e continuo a lavorare»

Quest’oggi il gip di Milano ha disposto gli arresti domiciliare, fra gli altri, anche all’ex assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi, mentre per il sindaco Giuseppe Sala non è stato riconosciuto il reato di induzione indebita.

A poche ore da tale decisione, il primo cittadino del capoluogo lombardo ha rilasciato una nota stampa che recita: «Prendo atto dei nuovi provvedimenti emessi oggi dalla magistratura. Io continuerò a lavorare per Milano, con passione e dedizione».

«Rimane forte la mia attenzione per la fase delicata che sta attraversando Milano e spero che l’ex assessore Tancredi possa chiarire al più presto la sua posizione, nel massimo rispetto delle prerogative della magistratura», conclude il sindaco, che negli ultimi giorni sta cercando di unire come può le varie correnti della maggioranza che lo sostiene a Palazzo Marino per porre le basi a un programma dei lavori a partire da settembre che affronti le questioni più spinose per l’urbanizzazione milanese: dal Pgt a San Siro, con la spada di Damocle del vincolo sul secondo anello che scatterà il 10 novembre.