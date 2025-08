Ufficiale, Osimhen vola al Galatasaray: maxi plusvalenza per il Napoli

Tra Victor Osimhen e il Napoli è finita ufficialmente. Nella serata di ieri, il Galatasaray ha annunciato di avere rilevato l’attaccante nigeriano a titolo definitivo dal club partenopeo, che saluta così un calciatore che fu decisivo per la conquista dello Scudetto nel 2023. Sulla panchina di quel Napoli sedeva Luciano Spalletti, che arrivò a giocarsi addirittura i quarti di finale di Champions League.

Nonostante una trattativa andata decisamente per le lunghe, le parti si sono sempre tenute in contatto per trovare quella quadra che nella serata di ieri è diventata ufficiale. Infatti, Osimhen ha sempre ribadito la volontà di rimanere al Galatasaray, il club turco che lo scorso settembre ha sfruttato lo stato di agitazione tra il giocatore e il Napoli per mettere a segno un colpo di altissimo livello.

L’intesa – come comunicato dallo stesso Galatasaray – è stata trovata sulla base di 75 milioni di euro. Il club turco verserà molto probabilmente al Napoli 40 milioni subito, più altri 35 milioni entro il 2026. Un pagamento in due trance che ha risolto il fattore clausola. A proposito di postille, il Napoli avrebbe ottenuto dal club turco quella di non trasferire Osimehn in Italia prima del 2027 con penale che di fatto raddoppierebbe il costo dell’operazione per i turchi, oltre al 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Osimhen plusvalenza Napoli – L’effetto dell’operazione sui conti azzurri

Ma quanto impatterà la cessione di Osimhen sui conti del Napoli? A quanto ammonterà la plusvalenza? Partendo dai dati ufficiali, secondo il bilancio chiuso al 30 giugno 2024 il costo storico di Osimhen è pari a 78,9 milioni di euro circa.

Il suo valore netto al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale – era sceso a circa 4,45 milioni di euro. Considerando il rinnovo di contratto del dicembre 2023 e l’ammortamento a quote decrescenti da parte del Napoli, il valore del calciatore a bilancio è sceso ulteriormente a quota 1,78 milioni di euro al 30 giugno 2025.

Per questo motivo, la cessione per 75 milioni di euro farà registrare al Napoli una maxi plusvalenza di 73,22 milioni di euro circa, la seconda più alta della storia dei partenopei. A questo si aggiungerà il risparmio dell’ultima quota ammortamento da 1,78 milioni, per un effetto positivo sui conti pari a 75 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, non ci sarà invece un effettivo risparmio rispetto al 2024/25, dal momento in cui l’ingaggio era pagato dal Galatasaray già nella passata stagione.