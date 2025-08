NBA pronta a sbarcare in Europa: incontro anche con il fondo RedBird 

Si torna a parlare di progetto europeo per la NBA, la lega di basket più famosa al mondo. Il commissario Adam Silver e i suoi principali collaboratori – secondo quanto riportato da The Athletic – hanno incontrato giovedì a Parigi i vertici del Real Madrid per discutere della possibilità che il club entri a far parte di una lega europea. L’adesione del colosso calcistico e cestistico rappresenterebbe un passo significativo per il lancio dell’iniziativa NBA oltre oceano.

L’incontro di giovedì fa parte di una serie di colloqui simili che Silver, il vicecommissario NBA Mark Tatum e il direttore della lega per Europa e Medio Oriente George Aivazoglou stanno conducendo questa settimana in Europa con potenziali investitori e squadre interessate alla lega NBA Europe che Silver sta cercando di avviare.

Ma l’incontro della NBA con i dirigenti del Real Madrid è forse il più importante, data la posizione storica del Real Madrid nel panorama europeo, la disponibilità di fondi pressoché illimitata grazie al successo della sua sezione calcistica e il rapporto teso con l’Eurolega. La sua licenza per il torneo scade nel 2026 e secondo fonti europee, se i Blancos dovessero unirsi al nuovo progetto di Silver, altri club dell’Eurolega li seguirebbero.

All’inizio di questa settimana, Silver, Tatum e Aivazoglou hanno incontrato a Londra il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il sindaco di Londra Sadiq Khan, che ospiteranno a gennaio la NBA per una serie di partite dei Global Games tra gli Orlando Magic e i Memphis Grizzlies. Silver vorrebbe anche una squadra NBA Europe a Londra, una città di quasi nove milioni di abitanti, con circa 15 milioni nella sua area metropolitana.

Non solo. Silver e i suoi collaboratori hanno incontrato questa settimana a Londra rappresentanti di quattro fondi di private equity: CVC Capital Partners, Bridgepoint, KKR e anche RedBird, il fondo statunitense di Gerry Cardinale che controlla anche il Milan in Serie A. Incontri che si sono aggiunti a quello con il club turco Galatasaray, attivo nel basket e nel calcio.

A proposito di RedBird, tra le ipotesi che emergono dagli USA ci sarebbe anche quella di una squadra a Milano, con coinvolgimento del Milan. Tuttavia, come appreso da Calcio e Finanza, nonostante ci siano stati degli incontri è ancora troppo presto per parlare del coinvolgimento del fondo statunitense all’interno del progetto NBA Europe, che sia come finanziatore o come proprietario di una franchigia.

Silver, da parte sua, ha in programma ulteriori incontri con potenziali partner europei a Parigi. Prima di questo viaggio, Silver aveva già avuto diversi colloqui con Qatar Sports Investments, proprietario del Paris Saint-Germain, riguardo alla creazione di una nuova squadra di basket parigina da inserire nella sua lega. Parigi è la sede del Paris Basketball, club che milita sia nel campionato francese sia in Eurolega, e che disputa le proprie partite casalinghe nei due principali palazzetti della città.