Torino, Cairo: «Per lo stadio mi aspetto condizioni simili a quelle della Juve» 

«Lo stadio è un’opportunità: ci siamo sentiti con il sindaco, abbiamo programmato l’incontro subito dopo agosto e a settembre ci vedremo»: così il presidente e proprietario del Torino, Urbano Cairo, è intervenuto sulla possibilità di acquistare lo stadio Olimpico Grande Torino, dopo che sono cadute le ipoteche che gravavano sull’impianto dal 2005.

«L’obiettivo di prendere lo stadio è legato allo sviluppo delle strutture e non ci sono secondi fini legati a una vendita, ma la voglia di pendere uno stadio se ci saranno le condizioni. E, a proposito delle condizioni, me ne aspetto di simili a quelle avute dalla Juventus», ha proseguito ancora il numero uno dei granata.

In occasione della presentazione del nuovo tecnico Marco Baroni, Cairo è tornato anche sul tema della cessione della società: «A novembre diedi disponibilità a cedere il club, ma ad oggi non ho ricevuto nessuna offerta: vado avanti con ancor più determinazione».

«Se arrivasse qualcuno, bisognerebbe anche capire che tipo è a volte abbiamo visto squadre importanti essere cedute in mano a soggetti che li hanno portati in condizioni negative: nei dieci anni prima di me ci sono stati sei anni di B e tre retrocessioni, ora le cose sono diverse con il Filadelfia e con il Robaldo, poi ovviamente si vuole fare sempre meglio», ha concluso.