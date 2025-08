Osimhen in top 3 tra le plusvalenze record della Serie A: la classifica

Victor Osimhen è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Galatasaray. Un’operazione che si è conclusa dopo una lunga trattativa tra il Napoli e il club turco e che ha portato alla cessione dell’attaccante nigeriano a titolo definitivo. Si tratta del primo affare pesante in uscita dei partenopei in questa sessione di mercato, condita da diversi colpi in entrata. Il club di De Laurentiis continuerà ora a lavorare per concludere l’allestimento della rosa.

In attesa dei dati ufficiali precisi che emergeranno dal bilancio del Napoli, a livello economico possiamo già dire (considerando la certezza dei 75 milioni, resi pubblici dal Galatasaray) che la cessione di Osimhen rientra tra quelle più remunerative della storia per un club di Serie A, finendo addirittura sul podio. Nel dettaglio, secondo le stime di Calcio e Finanza, il Napoli farà registrare una plusvalenza da oltre 73,2 milioni di euro per questo affare.

Plusvalenze più alte Serie A – Osimhen sale sul podio

Se confermato, il dato proietterebbe Osimhen al terzo posto tra le plusvalenze record per un club di Serie A. La prima posizione è ancora occupata da Gonzalo Higuain, calciatore ceduto sempre dal Napoli. L’attaccante argentino si trasferì alla Juventus per 90 milioni di euro e fece registrare una plusvalenza di circa 86 milioni di euro, la più alta di sempre finora nel nostro campionato.

Sul podio, al secondo posto, rimane ancora Paul Pogba (oltre 76 milioni, plusvalenza che fu abbattuta dalle commissioni corrisposte all’agente del calciatore, Mino Raiola), che fu ceduto dalla Juventus al Manchester United. Il club partenopeo è poi coinvolto anche nella terza plusvalenza più alta di sempre: si tratta proprio di quella relativa a Osimhen. La quarta piazza torna invece alla Juventus, che con la cessione di Zinedine Zidane per 77,5 milioni di euro, generò un plusvalore di 69,9 milioni. La top 5 si completa con Dusan Vlahovic, che fece registrare per la Fiorentina una plusvalenza di poco più di 68 milioni di euro. Nelle prime dieci posizioni di questa classifica, sono cinque le società presenti tra quelle che hanno fatto registrare le maggiori plusvalenze. Oltre a quelle già citate, troviamo anche l’Inter (con la cessione di Lukaku al Chelsea) e il Milan, con la vendita di Kakà al Real Madrid. Andando invece oltre le prime 10 posizioni, troviamo operazioni più datate, fatta eccezione per un paio di affari che si sono conclusi tra giugno e luglio del 2025: la cessione di Mateo Retegui dall’Atalanta ai sauditi dell’Al-Qadsiah e quella di Tijjani Reijnders al Manchester City, penultima nella top 20 e davanti solamente a quella che la stessa Atalanta realizzò per la vendita di Koopmeiners alla Juventus nel 2024.