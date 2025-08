Oltre mezzo miliardo di ricavi e conti in utile di 20 milioni nel primo semestre per Cairo Communication

Oggi, 1° agosto, il Consiglio di Amministrazione della Cairo Communication, holding attraverso cui Urbano Cairo controlla RCS e La7 e altre società ma non il Torino, ha approvato i risultati economico-finanziari del primo semestre 2025.

Nei primi sei mesi di quest’anno Cairo Communication ha registrato ricavi consolidati lordi pari a 591,3 milioni di euro, in leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2024 quando furono 595,1 milioni. I ricavi netti sono 562,7 milioni (566,6 milioni nel 2024). I margini operativi sono però in crescita con Ebitda pari a 94,7 milioni (90,4 milioni nel 2024) ed EBIT di 52,9 milioni (51,1 milioni nel 2024). Il risultato netto di pertinenza del Gruppo è di 20,4 milioni in linea con quello del periodo analogo 2024, che fu di 20,3 milioni

La posizione finanziaria netta del gruppo è di 13,9 milioni, rispetto ai 21,5 milioni del 2024 dopo avere sostenuto esborsi per 41,3 milioni per il corrispettivo delle azioni proprie portate in adesione all’offerta pubblica di acquisto lanciata e 14,5 milioni per dividendi.

Al 30 giugno, le testate del Gruppo RCS raggiungono una customer base digitale attiva di oltre 1,2 milioni di abbonamenti: 701mila per Corriere della Sera, 262mila per Gazzetta, 170mila per El Mundo e 120mila per Expansion.

L’emittente televisiva La7 ha conseguito ascolti per il 4,4% sul totale giorno e il 6% in prime time, in crescita rispettivamente del 13% e del 10% nel confronto con il periodo analogo del 2024. La pubblicità sui canali La7 e La7d, pari a circa 81,2 milioni, salita del 5,3% rispetto al 2024 (Euro 77,1 milioni).

Infine, per quanto riguarda il settore editoriale periodici Cairo Editore ha conseguito un Ebitda di 3,9 milioni, in crescita rispetto al periodo analogo 2024 (3,3 milioni). «Il primo semestre 2025 è stato caratterizzato dal perdurare dei conflitti in Ucraina e in Medioriente – si legge in una nota del gruppo –, con le loro conseguenze anche in termini di impatti sull’economia e gli scambi, che hanno continuato a determinare una situazione di generale significativa incertezza. Il Gruppo non presenta una esposizione diretta e/o attività commerciali nei confronti dei mercati colpiti dal conflitto e/o di soggetti sanzionati. I timori collegati alla introduzione da parte degli Stati Uniti di dazi e limitazioni ai commerci internazionale hanno acuito tale situazione di incertezza».