Volkswagen nuovo sponsor della Serie A: sarà automotive partner della Lega

Nuovo sponsor in arrivo per la Lega Serie A. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, Volkswagen diventerà partner della Serie A per i prossimi tre anni, legandosi così al campionato italiano di calcio nel ruolo di nuovo automotive partner della Lega. Il brand tedesco prosegue negli investimenti a livello di sponsorizzazioni sportive anche in Italia: dal 2023, infatti, Volkswagen è Automotive Partner delle Nazionali Italiane di calcio, un accordo firmato con la FIGC appunto nel 2023 e rinnovato per il biennio 2025-2026, con il marchio tedesco che resterà al fianco degli Azzurri e delle Azzurre in occasione dei più importanti appuntamenti calcistici internazionali.

Volkswagen, tra i partner della Lega Serie A, affiancherà così Enilive (title partner Serie A), Frecciarossa (title partner Coppa Italia), EA Sports (title partner Supercoppa e player of the month), Goleador (eSerie A), Puma (official ball), Panini (player of the match e official stickers), Philadelphia (coach of the month), Iliad (innovation & technology partner), Bancomat (official timekeeper) e Bazr (official partner).

Volkswagen, inoltre, è proprietario e sponsor della squadra tedesca del Wolfsburg, il cui stadio si chiama appunto Volkswagen Arena. Tra gli altri, il brand è sponsor anche della Federcalcio tedesca.