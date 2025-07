Quanto costa andare allo stadio? I prezzi degli abbonamenti in Serie A

Quanto costa abbonarsi allo stadio per seguire le partite delle squadre della Serie A nella stagione 2025/26? Il campionato inizierà tra poco meno di un mese e le campagne abbonamenti sono entrate nella loro fase più calda, partendo con i rinnovi delle sottoscrizioni e arrivando – dove previsto – alle fasi di vendita libera.

Sulla base delle informazioni rese disponibili dai club di Serie A, Calcio e Finanza ha stilato la graduatoria dei prezzi minimi e massimi per gli abbonamenti della nuova stagione. L’analisi riguarda da un lato i prezzi per la fase dedicata ai rinnovi, mentre dall’altra quelli per la vendita di nuovi abbonamenti.

Per quanto riguarda i rinnovi, il prezzo medio minimo ammonta a 274 euro, mentre quello massimo tocca quota 1.706 euro. Prendendo invece in considerazione i prezzi dedicati ai nuovi abbonamenti il dato minimo medio si alza a quota 316 euro. Quello massimo tocca invece quota 1.832 euro, con 14 club che sfondano il tetto dei mille euro.

Per realizzare l’analisi, Calcio e Finanza ha preso in considerazione i prezzi “interi”, senza considerare sconti né agevolazioni. Per i club con più pacchetti – è il caso per esempio di Inter e Juventus – i prezzi utilizzati per lo studio sono quelli della versione base degli abbonamenti (tranne per i nuovi abbonati in casa Inter, dal momento in cui il “base” non era disponibile).

Inoltre, va sottolineato che per alcuni club tipo l’Inter, non tutti i settori presenti in fase di rinnovo erano disponibili in fase di vendita libera. La società nerazzurra, a differenza di altri club, ha comunicato i prezzi della vendita libera solo al momento effettivo del via di quella fase di acquisto per i tifosi.

Serie A prezzi abbonamenti – La fase dedicata ai rinnovi

Partendo dai rinnovi, il prezzo minimo più alto è quello per seguire la Juventus: 529 euro. Al secondo posto si trova il Como – a quota 349 euro – mentre Milan e Inter sono terza e quarta, con un euro di differenza. Chiude la top 5 il Genoa a 290 euro. Il prezzo minimo più basso sono invece i 150 euro che il Sassuolo chiede ai tifosi per tutta la stagione. Il prezzo minimo più alto in fase di rinnovo è proposto invece dall’Inter, a quota 3.899 euro, mentre il più basso è sempre del Sassuolo, a quota 420 euro.

Serie A prezzi abbonamenti – I nuovi abbonati

Passando invece ai prezzi dei nuovi abbonamenti, quello massimo è sempre della Juventus: almeno 529 euro anche per i nuovi abbonati per seguire la squadra di Igor Tudor. Qui il Milan è secondo con 430 euro e il Como è al terzo posto: 415 euro. Quarto il Pisa (410 euro), che scavalca anche l’Inter a quota 399 euro. Anche in questo caso il Sassuolo si trova all’ultimo posto, a quota 180 euro, mentre è del Milan il prezzo minimo più alto per i nuovi abbonati: ben 4.600 euro.