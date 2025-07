Exor cede Iveco Group al colosso indiano Tata Motors per quasi 4 miliardi

Dopo la cessione della divisione Difesa a Leonardo, Exor ha concluso la cessione di Iveco Group al colosso indiano Tata Motors. Si conclude così l’operazione imbastita ormai da mesi dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann.

La cessione di Iveco Group, come si legge dal comunicato ufficiale pubblicato poco fa dal gruppo italiano, ha fruttato a Exor 3,8 miliardi di euro. In totale, fra questa vendita e quella di Iveco Defense, la holding, che controlla anche Ferrari e Juventus, ha incassato in tutto 5,5 miliardi.

«Iveco Group N.V, leader europeo nei veicoli commerciali e nella mobilità, e Tata Motors Limited, leader globale nel settore automobilistico, annunciano di aver raggiunto un accordo per la creazione di un gruppo di veicoli commerciali con la portata, il portafoglio prodotti e la capacità industriale necessari per diventare un protagonista globale in questo settore dinamico», si legge nel comunicato.

«L’offerta pubblica volontaria raccomandata sarà presentata da TML CV Holdings PTE LTD o da una nuova società a responsabilità limitata da costituire secondo la legge olandese, che sarà interamente controllata, direttamente o indirettamente, da Tata Motors. Il completamento dell’offerta è subordinato, tra l’altro, alla separazione dell’attività nel settore della difesa di Iveco e, pertanto, l’offerta pubblica riguarda tutte le azioni ordinarie emesse di Iveco Group dopo la separazione di tale ramo d’azienda, a un prezzo di 14,1 euro per azione (cum dividendo, esclusi eventuali dividendi distribuiti in relazione alla cessione del ramo difesa), pagabili in contanti (il “Prezzo dell’Offerta”). L’offerta rappresenta un controvalore totale di circa 3,8 miliardi di euro per Iveco Group, esclusa l’attività nel settore della difesa e i proventi netti derivanti dalla sua separazione», si legge.