Dalla Juve alla Roma, Adidas cambia dal 2026/27: il logo Trefoil sulle seconde maglie

Dalla stagione 2026/27 Adidas è pronta a introdurre una grande novità sulle seconde maglie dei club calcistici che hanno un rapporto di sponsorizzazione attivo con il marchio tedesco.

Come riporta Footy Headlines, Adidas vuole introdurre a sulle maglie da trasferta dei principali club il suo iconico e storico logo Trefoil dopo che nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 questo è stato usato sulle terze maglie delle società calcistiche definite “Elite” nel loro contratto di sponsorizzazione con Adidas. Fra queste ci sono Real Madrid, Arsenal, Manchester United e, l’ultima arrivata Liverpool. In questo raggruppamento ci sono anche le italiane Juventus e Roma. I giallorossi lo sono diventati a partire proprio dalla stagione 2025/26.

Quindi, dal 2026/27, Juve e Roma avranno sulle rispettive terze maglie il logo Trefoil di Adidas, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere scelto anche per altri club, non solo quelli “Elite”, ma comunque si attendono ulteriori sviluppi nel corso di questa stagione sulle prossime scelte di marketing del marchio tedesco.

In Serie A, quest’anno, sono presenti in tutto quattro i club che hanno un accordo di sponsorizzazione con Adidas:

Como

Juventus

Roma

Pisa

Infine, Adidas dovrebbe applicare la stessa politica anche per le nazionali con cui ha un accordo di sponsorizzazione che parteciperanno ai Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico. Anche in questo caso l’accordo commerciale riguarderebbe le maglie da trasferta. Una decisione che riguarderà da vicino anche l’Italia, che ha sostituito Puma con Adidas a partire dal 1° gennaio 2023. Ovviamente, gli Azzurri di Gennaro Gattuso prima devono centrare la qualificazione alla rassegna iridata.

Fra i contratti più importanti con le selezioni nazionali, Adidas vanta accordi con: Argentina, Belgio, Germania (che dal 2027 passerà però a Nike), Spagna (accordo in scadenza 2026). Negli ultimi mesi, infine, ci sono stati diversi rumors di un’offerta miliardaria da parte del marchio tedesco per strappare il Brasile a Nike.