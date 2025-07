Un primo semestre 2025 oltre le attese per Intesa Sanpaolo. L’istituto bancario ha registrato un utile netto a 5,2 miliardi di euro, in crescita del 9,4% rispetto ai 4,77 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Considerando esclusivamente il secondo trimestre di quest’anno, l’utile netto si attesta a 2,6 miliardi di euro, rispetto ai 2,5 miliardi del secondo trimestre del 2024.

Intesa Sanpaolo nel primo semestre mette a segno un risultato operativo in crescita del 2,7% a 7.956 milioni di euro, da 7.744 milioni del primo semestre 2024. Il risultato della gestione operativa è in aumento dell’1,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I proventi operativi netti sono in crescita dell’1,1% rispetto al primo semestre 2024, con un +4,7% per le commissioni nette, un +2,1% per il risultato dell’attività assicurativa e un forte aumento per il risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value a fronte del calo per gli interessi netti. I costi operativi sono in diminuzione dello 0,2% rispetto al primo semestre 2024; elevata efficienza, con un cost/income al 38%, tra i migliori nell’ambito delle maggiori banche europee.

Dividendi da 3,7 miliardi per gli azionisti

I risultati registrati da Intesa Sanpaolo nel primo semestre 2025 hanno mostrato una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder, con un ritorno cash per gli azionisti di circa 3,7 miliardi di dividendi maturati (di cui circa 3,2 miliardi previsti come acconto dividendi da distribuire nel prossimo novembre), che si aggiungono al buyback pari a 2 miliardi di euro avviato a giugno 2025 e a 3,2 miliardi di euro di imposte generate.

In crescita dell’1,1% rispetto al primo semestre 2024 anche i proventi operativi netti, con un +4,7% per le commissioni nette, un +2,1% per il risultato dell’attività assicurativa e un forte aumento per il risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value a fronte del calo per gli interessi netti. Diminuiscono dello 0,2% i costi operativi netti.

Il titolo dell’istituto di credito vola in Borsa

Numeri e rendimento che vede premiata Intesa Sanpaolo anche in Borsa. Il titolo dell’istituto bancario a Piazza Affari brilla da questa mattina e ora la crescita si attesta a quasi il 4% con una valore per azione vicino ai 5,4 euro. La capitalizzazione di mercato ha raggiunto così i 96 miliardi.

(Image credit: Depositphotos)