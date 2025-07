Dopo il Mondiale per Club, l'IFAB dà il via libera alle bodycam per gli arbitri

Il Mondiale per Club, conclusosi meno di un mese fa con la vittoria del Chelsea sul Paris Saint-Germain, è stato fonte di test anche per l’IFAB, l’organo unico predisposto alle modifiche delle regole per il gioco del calcio: l’occasione è stata utile per testare le bodycam sugli arbitri, che hanno regalato riprese televisive esclusive.

Un sperimentazione che ha dato risultati positivi e soddisfacenti e che hanno spinto l’IFAB a dare il via a una nuova fase di sperimentazione che vedrà ora l’introduzione delle bodycam per gli arbitri anche nelle competizioni nazionali e internazionali di tutto il mondo.

«La sperimentazione è stata approvata durante l’Assemblea Generale Annuale dell’IFAB a marzo – si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito dell’IFAB –, inizialmente limitata ai tornei FIFA. Ora, anche altre competizioni hanno la possibilità di testare tali sistemi e fornire preziose informazioni e feedback».