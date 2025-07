Mercato al giro di boa: i club di Serie A hanno speso tre volte di meno delle big straniere per le dieci operazioni più costose

Il calciomercato 2025 arriva al giro di boa, in una sessione estiva in cui il divario tra le operazioni dei top club e quelli italiani continua ad essere evidente. A un mese dall’apertura delle trattative, quando manca un mese all’ultimo giorno per chiudere gli affari, andando in particolare ad analizzare i dieci colpi più costosi tra quelli messi a segno dalle principali società europee e mondiale rispetto alle dieci operazioni più ricche chiuse dai club di Serie A, emerge una netta differenza: rispetto alle squadre nostrane, i top club a livello mondiale hanno speso tre volte tanto.

Acquisti più costosi, la classifica a livello mondiale

Partendo dagli acquisti top dei club a livello mondiale, la mossa più costosa finora è arrivata da Liverpool, che ha sborsato 125 milioni di euro per Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen, seguito dal colpo Hugo Ekitiké, pagato 95 milioni all’Eintracht. Sempre in Inghilterra, il Manchester United ha investito 75 milioni per Bryan Mbeumo e 74,2 milioni per Matheus Cunha.

L’Arsenal ha messo sul piatto 70 milioni per Martin Zubimendi, a cui si aggiungono i 65,7 milioni per Viktor Gyokeres. Il Bayern Monaco invece ha portato in Germania Luis Diaz, con un’operazione da 70 milioni. Dall’Italia si è mosso Mateo Retegui, venduto dall’Atalanta ai sauditi dell’Al-Qadsiah per 65 milioni. Chiudono la top 10 europea Jamies Gittens, passato al Chelsea per 64,3 milioni, e Mohammed Kudus al Tottenham per 63,8 milioni.

Acquisti più costosi, la classifica in Serie A

Sul fronte italiano, il Napoli guida per investimenti con ben tre colpi: Lorenzo Lucca (35 milioni dall’Udinese), Sam Beukema (31 milioni dal Bologna) e Noa Lang (25 milioni dal PSV). Segue la Juventus, che ha investito 30,4 milioni per Francisco Conceicao dal Porto. La Roma ha piazzato due operazioni da 25 milioni con Wesley (dal Flamengo) e 22 milioni con Neil El Aynaoui (dal Lens).

Anche l’Inter si è mossa con decisione, acquistando Luis Henrique dal Marsiglia e Ange-Yoann Bonny dal Parma, entrambi per 23 milioni. Il Milan ha investito la stessa cifra per Samuele Ricci dal Torino, mentre il Como ha stupito portando a casa Jesus Rodriguez dal Betis per 22,5 milioni.

Andando ad analizzare le cifre per i 10 colpi pù costosi, così, emerge che i top club di Premier League e Bundesliga, insieme a Bayern Monaco e Al-Qadsiah, hanno investito complessivamente oltre 768 milioni di euro per assicurarsi i dieci calciatori più costosi. Una cifra nettamente superiore a quella della Serie A: in particolare, infatti, si tratta di quasi tre volte tanto rispetto ai 259,9 milioni spesi complessivamente dai club di Serie A per i loro dieci acquisti più costosi.