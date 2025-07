Perché il Tottenham è uno dei club più affascinanti d'Inghilterra anche se non vince?

Il divario tra il calcio europeo e quello italiano è sempre più evidente. Dai contratti TV miliardari agli stadi che diventano dei veri e propri centri commerciali dello sport.

La Serie A sta davvero facendo fatica a stare al passo e se qualcosa non cambia rischia di perdere la sua competi͏tività. Vediamo perché l’Italia ha bisogno di recuperare terreno e come può fare per ri͏sollevarsi.

I grandi team europei attirano l’attenzione di tutto il mondo, in particolare la Premier League. Se sei interessato ai match dei grandi team come il Tottenham, su hellotickets.it trovi i biglietti direttamente online e puoi programmare in anticipo il tuo viaggio all’insegna dello sport. Ma veniamo al punto, perché la Premier League guadagna così tanto rispetto alla Serie A? I ricavi al botteghino non sono paragonabili, perché i fan sono disposti a pagare di più per seguire i grandi club inglesi rispetto a quelli italiani?