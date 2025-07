Adesso è ufficiale: Francisco Conceiçao è un nuovo calciatore della Juventus. Dopo avere giocato in bianconero la passata stagione (in prestito dal Porto), il calciatore portoghese si è trasferito a titolo definitivo e ha firmato un contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2030.

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes da Conceiçao a fronte di un corrispettivo di € 30,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,6 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2030», recita la nota ufficiale dei bianconeri.

Conceiçao stipendio Juventus – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterà questa operazione sui conti della Juventus? Partendo dalla quota ammortamento, questa ammonterà a 6,08 milioni di euro, considerando il corrispettivo di 30,4 milioni di euro versato al Porto e la durata quinquennale del contratto.

Per quanto riguarda lo stipendio, secondo indiscrezioni Conceiçao avrebbe rinunciato al 20% del valore del cartellino in suo possesso. Cifra che dovrebbe essere spalmata sugli anni di contratto. Sulla base di queste informazioni, e partendo dallo stipendio della passata stagione, abbiamo stimato che l’ingaggio di Conceiçao sia pari a circa 3,8 milioni di euro netti.

Se queste cifre fossero confermate, lo stipendio lordo ammonterebbe a 7,03 milioni di euro. Considerando quindi anche la quota ammortamento, il costo complessivo di Conceiçao alla Juventus nel 2025/26 sarà pari a 13,11 milioni di euro.