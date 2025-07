Caso scommesse, due mesi di squalifica per Okoye dal Tribunale FIGC

Il tribunale federale nazionale della sezione disciplinare della Figc ha squalificato il portiere dell’Udinese Emil Maduka Okoue per due mesi in merito alle presunte scommesse che il calciatore avrebbe fatto in merito a una sua ammonizione in occasione della gra Lazio-Udinese del marzo 2024.

Si legge nel comunicato del Tribunale Federale Nazionale: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Emil Maduka Okoye la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica in gare ufficiali, a decorrere dall’inizio della prima competizione ufficiale della stagione sportiva 2025/2026”.

La squalifica quindi partirà dalla prima gara ufficiale della stagione 2025/26 per l’Udinese, che sarà impegnata nella sfida di Coppa Italia contro la Carrarese il 18 agosto. Okoye salterà così in totale sei gare di campionato e potrà tornare a disposizione della squadra bianconera il 19 ottobre, quando gli uomini di Runjiaic sfideranno la Cremonese in trasferta.

La vicenda nasce da un’indagine per truffa della Procura di Udine, che ipotizza una combine legata a una scommessa sull’ammonizione del giocatore durante Lazio-Udinese dell’11 marzo 2024. Secondo gli atti, nella notte prima della partita ci sarebbe stato un flusso anomalo di puntate su un’ammonizione di Okoye, evento poi effettivamente verificatosi durante il secondo tempo, quando il portiere è stato sanzionato per perdita di tempo con la sua squadra in vantaggio. Si attendono ora le motivazioni del Tribunale FIGC che hanno portato ad una squalifica minima per il portiere dei friulani.