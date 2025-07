L'Associazione Piccoli Azionisti del Milan si fonde con Milanisti 1899

Si è tenuta lo scorso 24 luglio l’assemblea straordinaria dell’Associazione Piccoli Azionisti del Milan che ha deliberato la fusione per incorporazione dell’altra associazione di supporter “Milanisti 1899”.

Milanisti 1899 ha al suo interno oltre 1400 persone aderenti e possiede la sua quota di partecipazione alla società editrice di Radio Rossonera, l’emittente web fondata otto anni fa. Una realtà che si fonde quindi con l’APA rossonera che possiede, dal canto suo, oltre 44.000 azioni del Milan che ne fanno – si legge in una nota – il secondo socio dietro al fondo USA RedBird.

L’assemblea ha anche rinnovato il Consiglio Direttivo dell’APA post fusione e, al suo interno, ha eletto il Comitato Esecutivo composto dal nuovo Presidente Giuseppe La Scala (Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati), dal Vice Presidente Vicario Edoardo Barone (Avvocato specializzato in Diritto Industriale), dal Vice Presidente Davide Grassi (giornalista, scrittore e storico di sport e Milan), dal Revisore dei Conti Stefano Sibilia (commercialista milanese) e dal Segretario Generale Pierfrancesco Bencivenga, avvocato anch’egli, già in Allen Overy a Milano prima e con Ashurst a New York; e ora nella sede londinese della law firm americana Proskauer & Rose, leader Oltreoceano nel diritto sportivo.

Concluse le formalità della fusione (curata dal notaio Germano Zinni) il Direttivo è stato riconvocato per settembre con all’ordine del giorno – oltre alla valutazione delle recenti scelte del management milanista – la questione stadio, la campagna acquisti e il contenzioso con la società per gradimento non ancora concesso a circa 230 soci di APA, assegnatari di azioni rossonere.«Con questa operazione APA Milan pone le basi per un rafforzamento delle sue attività – ha dichiarato Giuseppe La Scala –. Le vicende degli ultimi anni, a maggior ragione dopo il disimpegno di Fininvest e di Silvio Berlusconi, rendono sempre più indispensabile la vigilanza dei piccoli azionisti, a tutela dei valori fondanti del Club e contro le operazioni speculative di proprietà distanti ed estranee a quella grande tradizione del calcio mondiale che è incarnata dalla maglia rossonera».