Stellantis, ricavi in calo e perdita di 2,3 miliardi nel primo semestre 2025

Stellantis – il colosso dell’automotive di cui Exor è il primo azionista – ha annunciato oggi i risultati del primo semestre del 2025, registrando ricavi netti pari a 74,3 miliardi di euro, in calo del 13% rispetto al primo semestre del 2024. Questo calo è stato determinato principalmente dalle regioni del Nord America e dell’Europa allargata, in parte compensato dalla crescita in Sud America.

I risultati riflettono anche l’impatto negativo dei tassi di cambio, dei dazi doganali e del calo dei volumi dei veicoli commerciali leggeri in Europa. Nonostante i risultati finanziari difficili, Stellantis – si legge nella nota del gruppo – sta attivamente gettando le basi per un futuro più solido attraverso cambiamenti strategici nel team di leadership e un focus rinnovato.

Un nuovo Leadership Team in carica

Il 28 maggio 2025, Stellantis ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha scelto all’unanimità Antonio Filosa come nuovo CEO, con effetto dal 23 giugno 2025. Filosa nel ruolo di CEO porta con sé una filosofia di gestione che mette le persone al primo posto, una lunga storia di successi in Azienda e una visione chiara per affrontare con successo un contesto difficile come quello del settore automobilistico.

Il 23 giugno 2025 Filosa ha annunciato il nuovo Leadership Team di Stellantis, formato da figure con una profonda competenza nel settore automobilistico. L’annuncio ha segnato l’ascesa di diversi dirigenti di alto livello per la prima volta a ruoli di vertice, la maggior parte dei quali ha assunto responsabilità significativamente ampliate. Filosa è stato confermato membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Esecutivo di Stellantis durante l’Assemblea Generale Straordinaria del 18 luglio 2025.

Aggiornamento sulle tariffe doganali e guidance

Stellantis ha aggiornato anche le sue stime dell’impatto tariffario netto del 2025 a circa 1,5 miliardi di euro, di cui 0,3 miliardi di euro registrati nel primo semestre del 2025. L’azienda mantiene un forte e costante dialogo con i legislatori di riferimento, portando avanti nel contempo una pianificazione degli scenari a lungo termine.

Stellantis ha ribadito inoltre la guidance per il secondo semestre del 2025. Il gruppo si attende un aumento dei ricavi netti, una redditività a una sola cifra bassa e Flussi di cassa industriali migliorati nel secondo semestre del 2025. Tali linee guida si basano sulle norme tariffarie/commerciali in essere al 29 luglio 2025.

Di seguito, il commento ai risultati da parte del nuovo CEO Antonio Filosa: «Le prime settimane come CEO hanno riconfermato la mia ferma convinzione che risolveremo ciò che non funziona in Stellantis, capitalizzando su tutto ciò che invece funziona, partendo proprio dalla forza, dall’energia e dalle idee delle nostre persone, insieme ai fantastici nuovi prodotti che stiamo portando sul mercato».

«Il 2025 si sta rivelando un anno caratterizzato da difficoltà, ma anche da graduali miglioramenti. Confrontando il primo semestre del 2025 con il secondo semestre del 2024, sono evidenti i segnali di progresso, sotto forma di migliori volumi, ricavi netti e AOI, nonostante l’intensificarsi delle difficoltà esterne. Il nostro nuovo leadership team, pur mantenendo un atteggiamento realista rispetto alle sfide che ci attendono, continuerà a prendere le decisioni difficili necessarie per ristabilire una crescita redditizia e risultati significativamente migliori», ha concluso.