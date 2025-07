Serie A, recuperi entro 24 ore: oggi il via libera in Consiglio di Lega 

L’assemblea dei club di Serie A ne aveva già discusso, oggi il Consiglio arriverà a ratificare la modifica dello statuto. Il punto riguarda il recupero delle partite rinviate. Un tema intorno a cui il massimo campionato italiano trovava spesso modo di discutere.

Ora, come riporta La Gazzetta dello Sport, il nuovo regolamento sui recuperi delle gare, quando per qualche motivo dovessero essere rinviate, stabilirà che si dovrà giocare entro le 24 ore successive. Sempre che sia possibile considerati i calendari internazionali, cioè eventuali partite valide per le coppe europee.

Una norma dunque predefinita che proprio grazie al Consiglio di Lega di oggi i club adotteranno prima dell’inizio del campionato. «Una regola con criteri oggettivi: non vogliamo più trovarci di fronte a chi si sente penalizzato», aveva spiegato, annunciando la novità, il presidente Simonelli. Così chi non si presenterà, andrà incontro alla sconfitta a tavolino.