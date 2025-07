Dan Ndoye è a un passo dal lasciare Bologna e la Serie A. L’esterno d’attacco, decisivo per la vittoria in Coppa Italia con il suo gol contro il Milan, sembra destinato al Nottingham Forrest, club della Premier League che giocherà in Europa League, stessa competizione in cui ci sarà la formazione di Vincenzo Italiano proprio grazie al successo nella coppa nazionale.

La formazione inglese, di proprietà dell’imprenditore greco Evangelos Marinakis che detiene il controllo anche dell’Olympiacos, ha battuto la concorrenza del Napoli, che aveva individuato in Ndoye il rinforzo adatto per le corsie d’attacco di Antonio Conte. Ma l’offerta da 40 milioni di euro, più bonus, non è stata pareggiata dal club azzurro che ora dovrà dirottare il proprio interesse su altri obiettivi.

Una cifra molto importante per il Bologna, senza dimenticare i 5 milioni di euro netti di ingaggio che dovrebbe percepire Ndoye al Nottingham, che si somma a quella incassata proprio dal Napoli per Sam Beukema, difensore centrale che è approdato ai partenopei per 31 milioni di euro.

Beukema-Ndoye, plusvalenze per oltre 60 milioni di euro

Questa doppia operazione, se le cifre dovessero essere confermate nel bilancio che chiuderà il 30 giugno 2026, ha portato in dote per i felsinei oltre 70 milioni di euro. Considerando le cifre a bilancio per cui erano registrati i due calciatori, il Bologna mette a segno una doppia plusvalenza complessiva superiore ai 60 milioni.

Nel dettaglio, Beukema è approdato a Bologna nell’estate 2023, così come Ndoye, dagli olandesi dell’AZ Alkmaar per 7,98 milioni di euro. Considerando il bilancio chiuso al 30 giugno 2025, il costo residuo del difensore olandese era pari a 4 milioni di euro. Quindi, dati i i 31 milioni incassati dal Napoli, il Bologna può registrare sul bilancio 2025/26 una plusvalenza di 27 milioni.

Cifre ancora più importanti per Ndoye. L’esterno svizzero come detto è arrivato a Bologna nell’estate 2023 dal Basilea per 10,14 milioni di euro. Al 30 giugno 2025, il valore residuo era pari a 5,07 milioni, cifra che permette al club rossoblù di registrare una plusvalenza di quasi 35 milioni. Sommando anche quella messa a segno con Beukema, in poche settimane il club di Joey Saputo ha potuto registrare sul bilancio 2025/26 plusvalenze per 62 milioni di euro.