Giovedì, il Milan di Massimiliano Allegri continuerà la sua marcia di avvicinamento al primo impegno ufficiale di questa stagione, la sfida di Coppa Italia contro il Bari a San Siro in programma il 17 agosto, con una amichevole in casa del Perth Glory, formazione che milita nel massimo campionato australiano.

Proprio quell’Australia che è pronta a ospitare la prima gara in assoluta della Serie A fuori dai confini italiani. Infatti, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è arrivato il via libero del governo australiano per ospitare a febbraio Milan-Como, sfida valida per la 24esima giornata del massimo campionato italiano, proprio nella città di Perth.

Al momento, mancano ancora i via libera di UEFA e FIFA per realizzare un passo storico per la Serie A, ma anche per uno dei top cinque campionati in Europa. Infatti, ancora nessuno ha visto una sfida nazionale giocata all’estero, nonostante i numerosi tentativi, soprattutto da parte della Liga. In precedenza, non era mai arrivato il via libera, necessario allora come lo è oggi, da parte della FIFA che prevede ancora nel proprio regolamento che una sfida ufficiale di un campionato nazionale non possa essere giocata fuori dai confini di quel paese.

Ma dopo l’accordo fra Relevent Sports, colosso dell’organizzazione di eventi che ha provato a portare fuori dalla Spagna una partita della Liga con il Barcellona protagonista, e la stessa FIFA, oggi è possibile pensare a una sfida di Serie A all’estero. Nella giornata di ieri, Rita Saffioti, vice premier del governo dell’Australia Occidentale, e il ministro del turismo Reece Whiby, hanno mostrato tutta la loro fiducia in merito, in attesa dell’ok definitivo di UEFA e FIFA.