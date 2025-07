Il Pd milanese chiede garanzie su San Siro per l’ipotesi di danno erariale 

Garanzie per votare a favore del progetto del nuovo stadio visto l’intricato quadro di ricorsi ed esposti dei Comitati contrari alla vendita del Meazza alle squadre e gli occhi della procura puntati sulle più grandi operazioni edilizie milanesi. Ieri i consiglieri del gruppo del Pd hanno chiesto delucidazioni e rassicurazioni sull’operazione di vendita del vecchio stadio per il parziale abbattimento e la costruzione del nuovo impianto.

La delibera, ricorda l’edizione milanese de La Repubblica, dopo che sarà licenziata dalla giunta, dovrà arrivare anche in Consiglio comunale per l’approvazione. Da qui, la richiesta dei consiglieri di non rischiare nulla votando a favore dell’intervento. Il nodo centrale sarà dimostrare l’interesse pubblico dell’operazione, così da evitare responsabilità a carico dei membri del parlamentino di piazza Scala.

Tra i timori esposti dai dem ci sarebbe soprattutto quello che dalla vendita possa derivare un possibile danno erariale per le casse del Comune e che, di conseguenza, possano essere coinvolti in solido anche i consiglieri comunali che voteranno a favore della delibera. Le rassicurazioni rispetto all’interesse pubblico dell’operazione, secondo Palazzo Marino, sarebbero rintracciabili nella legge Stadi che fa coincidere l’interesse pubblico con la costruzione di un nuovo stadio per la città.

«Confermo la mia intenzione di lavorarci a settembre. Poi vedremo un po’ come reagirà il Consiglio. I tempi sono stretti, ma possiamo comunque farcela», ha detto nella serata di ieri il sindaco Giuseppe Sala sul fronte stadio.