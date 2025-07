Dall’Inter alla Juve, cinque amichevoli delle big di Serie A in chiaro su Nove 

DAZN e Warner Bros. Discovery sono sempre più uniti. L’asse strategico tra le due realtà si sta consolidando e si rafforza nuovamente con la trasmissione di cinque amichevoli in chiaro (due in diretta e tre in differita) delle big di Serie A nei prossimi giorni.

È di qualche settimana fa l’annuncio dell’ampliamento del contratto pluriennale con WBD, che porterà su DAZN ancora più multisport e, soprattutto, novità assoluta l’offerta di intrattenimento del gruppo, grazie alla quale gli abbonati avranno la possibilità di fruire direttamente in piattaforma anche di canali come Nove, Real Time, DMax e non solo, e dal prossimo autunno anche Discovery Channel.

Ora, anche se per il momento non sono stati diramati comunicati ufficiali, sembra che DAZN e WBD abbiano raggiunto un nuovo accordo riguardante la trasmissione in chiaro di alcune amichevoli estive. Se DAZN trasmetterà in diretta praticamente tutte le amichevoli estive delle squadre di Serie A, su Nove andranno in onda tre partite in differita e due in diretta.

Nove amichevoli – Le sfide trasmesse dal canale

Di seguito, i match che secondo le indiscrezioni dovrebbero essere trasmesse anche su Nove: