Sampdoria, ecco il nuovo CdA: entra anche l'uomo di fiducia di Tey

Questa mattina si è tenuta l’assemblea dei soci della Sampdoria che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione dopo le dimissioni di Maheta Molango.

Entrano così nel CdA, come si legge nella nota ufficiale del club blucerchiato pubblicata sul proprio sito, l’avvocato Francesco De Gennaro che sarà vicepresidente ed è uomo di fiducia del numero uno Matteo Manfredi, che è stato confermato come presidente. Confermato, anche, come director e CEO (per la parte amministrativa) Raffaele Fiorella. Entra con le stesse cariche ma con attenzione all’area sportiva Jesper Fredberg, presentato qualche giorno fa e uomo scelto dal proprietario, l’imprenditore di Singapore Joseph Tey, per rilanciare il progetto sportivo della Sampdoria.

Lo stesso Tey, infine, sarà rappresentato all’interno del Consiglio di Amministrazione da Ting Yong Tan. «Questo CdA supervisionerà una fase fondamentale nella vita del club, definita da una direzione responsabile, dall’innovazione calcistica e da un fermo impegno nei confronti dei valori condivisi dai nostri tifosi», si legge nella nota pubblicata dal club ligure.