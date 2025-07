Iveco: «Trattative in stato avanzato per cessione divisione difesa e parte restante della società»

Nella giornata di oggi Iveco, società di proprietà di Exor (holding della famiglia Angelli-Elkann che controlla anche Ferrari e Juventus ed è prima azionista di Stellantis), ha rilasciato una nota ufficiale confermando lo stato avanzato delle trattative per una cessione sia della divisione difesa che per la parte restante della società.

«Sono in corso discussioni in stato avanzato per potenziali operazioni riguardanti il settore della difesa, da un lato, e la restante società dall’altro – si legge nella nota –. Il consiglio di amministrazione sta analizzando e valutando attentamente tutti gli aspetti di queste potenziali operazioni. Nel farlo, il consiglio tiene nella dovuta considerazione gli interessi di Iveco Group e di tutti i suoi stakeholder, compresi azionisti, dipendenti e clienti, e terrà informato il mercato».

Nelle scorse settimane, secondo quanto riportato dalla stampa, la divisione difesa era finita nel mirino di diversi gruppi, fra cui Leonardo che era data in pole, mentre la parte restante di Iveco Group era data a un passo dal colosso indiani Tata Motors.

(Image credit: Depositphotos)