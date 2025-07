Iveco, il titolo vola in Borsa spinto dalle trattative per la cessione

La conferma ufficiale di Iveco, attraverso una nota ufficiale, delle trattative in fase avanzata per la cessione della divisione Difesa e, con un’operazione divisa, della restante parte del gruppo ha permesso alla società controllata da Exor di registrare un vero e proprio balzo in Borsa.

Il gruppo, controllato dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann così come Ferrari e Juventus, ha chiuso la giornata odierna a Piazza Affari con un +4,84% che ha portato il valore delle azioni a 19 euro. Il picco è arrivato poco dopo le 15.00, a un’ora dalla pubblicazione della nota, quando le azioni hanno superato i 19,5 euro. La capitalizzazione di mercato di Iveco a fine seduta ha raggiunto i 4,84 miliardi di euro.

Poco mossa, invece, Exor alla Borsa di Amsterdam che ha chiuso in leggera perdita (-0,22%) con un valore di 91,20 euro per azione e una capitalizzazione pari a 18,99 miliardi. Nelle scorse settimane, tornando al capitolo Iveco, era stato dato per certo l’accordo per la cessione del gruppo al colosso indiano Tata Motors, tranne la divisione Difesa, ma prima va ceduta proprio questa parte che la holding valuta 1,7 miliardi di euro. Valutazione che viene ritenuta troppo alta fra le pretendenti, fra cui c’è anche l’italiana Leonardo.

Dando uno sguardo anche alle altre società di cui Exor è prima azionista, la Juventus ha chiuso la giornata borsistica con un -0,64% che ha fissato a 2,79 euro il valore delle azioni per una capitalizzazione di mercato pari a 1,06 miliardi. Dall’altra parte, Stellantis ha chiuso a +0,16%, 8,286 euro per azioni e 23,75 miliardi di capitalizzazione.