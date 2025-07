Serie A e coppe, guida al calcio in tv: tutte le strategie per risparmiare

Risparmiare guardando (legalmente) la Serie A 2025/26 è possibile. Pianificare l’abbonamento con anticipo, approfittare di promozioni e gift-card e scegliere la formula più adatta alle proprie abitudini di consumo può far risparmiare fino a 250 euro l’anno. Ecco – sulla base di uno studio condotto da Altroconsumo di cui Calcio e Finanza ha preso visione – quali sono tutte le possibilità per guardare senza pezzotto il calcio in tv e allo stesso tempo provare a risparmiare.

La nuova stagione del calcio in tv è alle porte e la lotta al pezzotto si fa sempre più serrata. Il Garante delle Comunicazioni, dopo gli annunci di sanzioni dello scorso anno, a maggio di quest’anno è passato ai fatti con le prime identificazioni e sanzioni a oltre 2mila utenti, “beccati” a utilizzare sistemi per fruire illegalmente (il pezzotto, appunto) dei contenuti a pagamento delle piattaforme di streaming e satellitari.

Sanzioni che, come previsto dalla normativa del Garante, possono essere anche retroattive e possono arrivare fino a 5mila euro in caso di recidiva. Le numerose proposte del mercato non rendono semplice trovare il televisore adatto alle proprie esigenze. Dai modelli base ai televisori più all’avanguardia, a tecnologia LCD o con schermi OLED, si possono trovare televisori per tutte le tasche.

Ci si chiede allora dove è possibile vedere (in questo caso legalmente) il campionato di Serie A della stagione che sta per iniziare e quanto ci verrà a costare. Ma prima di parlare di prezzi e abbonamenti, occorre fare un riassunto di quale sia la situazione dei diritti televisivi del calcio per la stagione 2025/26. Diciamo subito che anche per il periodo 2024-2029 DAZN trasmette tutte le 380 gare del campionato (266 di queste in esclusiva); Sky (e la sua piattaforma di streaming NOW) mantiene la co-esclusiva di 3 partite per turno (114 incontri in totale):

l’anticipo del sabato alle 20:45 ;

quella di domenica delle 18:00 ;

il posticipo serale del lunedì alle 20:45 .

Nonostante di fatto che il detentore dei diritti tv sia il medesimo degli ultimi anni, la speranza di risparmiare qualcosa guardando le partite c’è anche quest’anno. Bloccando un abbonamento annuale e sfruttando promozioni e gift-card, il risparmio per vedere la Serie A 2025/26 può arrivare fino a 250 euro rispetto ai listini mensili flessibili. Certamente la cosa più difficile è capire che utenti siamo, ovvero quanto davvero utilizzeremo un abbonamento e a cosa esattamente siamo interessati: da ciò dipende gran parte della strategia per risparmiare. Ma prima di entrare nel dettaglio, vediamo come si articolano le varie offerte al momento attivabili, quanto costano e quali alternative ci possono essere.

Nella tabella che riportiamo qui sotto Altroconsumo ha provato a sintetizzare i costi delle varie possibilità per guardare il calcio in tv la prossima stagione. In particolare, sono stati riportati la struttura e i costi delle offerte proposte dai tre principali operatori sul mercato: DAZN, Timvision e Sky (oltre all’alternativa NOW). Ognuno mantiene un profilo distinto che incide direttamente sulla spesa annuale a seconda delle esigenze.

Riassumendo:

DAZN risulta l’unico servizio con diritto a trasmettere integralmente tutta la Serie A. Il piano Full, se pagato anticipatamente per 12 mesi, si attesta a 359 euro (circa 29,9 euro al mese). La versione Family, indispensabile se si vuole guardare da due reti diverse, sale a 599 euro annui: conveniente per famiglie allargate o amici che suddividono la spesa;

Timvision punta sull’integrazione di più contenuti (Serie A più Prime Video e Infinity+) e propone pacchetti come “DAZN & Prime” da 19,99 euro/mese per 5 mesi, poi 34,99 euro/mese, oppure “DAZN Plus & Prime” con prezzo fisso annuale. Queste soluzioni, seppur più onerose, attraggono chi desidera un mix di calcio e altri intrattenimenti;

Sky propone invece un’offerta selettiva: trasmette una partita a giornata più altri eventi, con abbonamenti da 15,90 euro/mese su 18 mesi o il Pass Sport di NOW, che consente di vedere solo una parte del campionato insieme alle maggiori coppe europee.

Fondamentale per riuscire a trovare l’offerta che fa al caso nostro, è capire esattamente che cosa sfrutteremmo per ognuna delle offerte attivabili. Per aiutarti a capire “che tipo di utente sei”, Altroconsumo ha immaginato quattro profili-tipo di utente e per ciascuno ha identificato la spesa minima per vedere la Serie A:

Tifoso “tutto il campionato” : se sei interessato solo alla Serie A (ma non alla Champions), meglio per te l’offerta DAZN Full, ma con pagamento annuale tutto in una soluzione (spesa annuale 359 euro).

Famiglia/gruppo di amici (due reti) : ti consigliamo DAZN Family a 599 euro, ma solo se condividi l’abbonamento con qualcun altro che abbia una rete internet diversa dalla tua come un parente, un amico o vicino di casa (spesa annua circa 300 euro).

Appassionato di big match e Champions League : DAZN non ha la Champions, quindi se ti accontenti di 3 partite a turno di campionato (tra le quali potrebbe non esserci quella della tua squadra del cuore) ma con tutte le partite valide per le coppe, allora meglio NOW Pass Sport annuale (spesa annuale 239 euro).

Utente misto-calcio e intrattenimento : se oltre a tutte le partite della Serie A sei interessato anche alla partita di Champions trasmessa da Prime Video e alla programmazione non sportiva di Prime e Infinity+, allora scegli TIMVISION “DAZN & Prime” (spesa annua 419,88 euro).

Esistono tuttavia tifosi che non vogliono perdersi un minuto della Serie A, ma neanche delle coppe europee e quindi intenzionati a seguire tutto il calcio. Allargando lo sguardo a questa tipologia di tifoso, emerge – secondo quanto calcolato da Calcio e Finanza – che le soluzioni più economiche sul mercato per seguire tutto il meglio dell’azione dei club italiani sono le seguenti:

DAZN Family (da condividere con un amico o un famigliare)+Prime Video+NOW per un totale di 589,3 euro all’anno (49,1 euro al mese circa)

Timvision+NOW per un totale di 584,8 euro all’anno (48,7 euro al mese circa). Questa soluzione include l’abbonamento a DAZN Full, l’abbonamento a Prime Video e l’intrattenimento di Infinity+

Come abbiamo già detto, la chiave per evitare spese eccessive è selezionare l’abbonamento più adatto alle proprie esigenze, sfruttare le finestre di sconto e valutare attentamente la durata e la flessibilità dell’offerta. Il suggerimento è quello di combinare promozioni, pagamenti anticipati e condivisione dell’abbonamento per ottenere il massimo risparmio e restare entro i 250 euro di differenza rispetto al costo mensile più elevato. Di seguito alcune “dritte” per risparmiare.