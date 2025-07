Dal commissario agli ammortamenti: la Camera dà il via libera al Dl Sport

La Camera dei Deputati ha approvato, con 168 voti favorevoli, il Decreto legge Sport che passa ora al Senato e dovrà essere convertito in legge entro il 29 agosto.

Il decreto legge è composto in tutto da 22 articoli, fra questi particolare attenzione è andata alla nomina di un commissario per gli stadi italiani che farà da riferimento per EURO 2032 che l’Italia è chiamata a organizzare insieme alla Turchia, ma prima va risolta la questione dei cinque stadi da candidare e da sottoporre alle verifiche UEFA. Le azioni messe in atto attraverso il Dl vedono la presenza operativa di Sport e Salute, controllata dal ministero dell’Economia.

Inoltre, un emendamento al Dl Sport riguarda alla possibilità di poter ammortizzare il costo dei cartellini dei calciatori da parte delle società sportive a un massimo di otto anni, contro i cinque attualmente previsti. Questo limite viene però mantenuto dalla UEFA, come si vede oggi nei confronti delle società inglesi, che da anni mettono sotto contratto calciatori per più di cinque anni, superando il limite di otto che entrerebbe in vigore per i club italiani.

Infine, il Dl sport interviene anche sul contrasto del fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse e la Procura generale dello sport presso il Coni. Un emendamento approvato in referente consente il ricorso all’intelligenza artificiale.