Inter, l'amichevole in famiglia con l'Under 23 in esclusiva su DAZN

La prima amichevole della fase di preparazione alla stagione 2025/26 della nuova Inter di Cristian Chivu sarà in famiglia contro la formazione Under 23, che ha visto ufficialmente la luce poche settimane fa e parteciperà al prossimo campionato di Serie C, in cui è stata inserita nel girone A.

Appuntamento al BPER Training Centre di Appiano Gentile per domenica 3 agosto alle ore 10.30 per vedere all’opera, dopo il Mondiale per Club, Lautaro Martinez e compagni quando mancheranno tre settimane al primo impegno ufficiale, che sarà la sfida di campionato a San Siro contro il Torino in programma il 25 agosto.

La prima amichevole della prestagione, ma che rappresenta anche un’eccezionale appuntamento in famiglia vista la recente creazione della seconda squadra da parte della società nerazzurra, sarà trasmesso su DAZN in esclusiva italiana. Mentre per i tifosi nerazzurri che si troveranno quel giorno fuori dall’Italia, la partita sarà visibile sul canale ufficiale Youtube del club.