Dopo aver definito i gironi della Serie C 2025/26, con il Consiglio della FIGC che ha reintegrato l’organico della Serie C, riammettendo l’Aurora Pro Patria, per la non ammissione al campionato della Lucchese, e le società Inter U23 e Ravenna, la Lega Pro ha sollevato il sipario sul calendario della prossima stagione. L’Inter Under 23 è la quarta seconda squadra ammessa tra i professionisti, dopo Juventus, Atalanta e Milan, finito però in Serie D al debutto.

Con i nerazzurri, che si aggiungono al novero delle seconde squadre, e le altre due ripescate, si è composto l’elenco definitivo delle 60 società iscritte alla Serie C 2025/26, che questa volta avrà Sky WiFi come Title Sponsor del campionato.

Serie C calendario 2025/26 – La compilazione dell’edizione 2025/26

Definiti i gironi nella giornata di venerdì 25 luglio, il sorteggio dei calendari dei tre raggruppamenti si è tenuto oggi, lunedì 28 luglio. Come noto, il regolamento prevede che le tre seconde squadre siano state inserite in gruppi diversi: una nel girone A, una nel girone B e una nel girone C, quest’ultimo quello che concentra le formazioni di sud e isole, con conseguenti difficoltà logistiche per tre formazioni che arrivano dal nord Italia.

I gironi di Serie C vengono normalmente compilati seguendo un criterio geografico. Non sarà così per quanto riguarda le seconde squadre. Come si è proceduto alla suddivisione? Nel caso in cui vi siano in organico tre Seconde Squadre, cosa che accadrà anche in questa stagione con l’inserimento dell’Inter, si procede all’inserimento delle medesime all’interno di ognuno dei tre distinti gironi tramite sorteggio, nel rispetto del principio dell’alternanza.

Quindi, per una società che nella stagione sportiva precedente è stata inserita in un determinato girone il sorteggio avverrà per l’inserimento in uno degli altri due gironi.

Serie C calendario 2025/26 – Le date del campionato

Il campionato di Serie C inizierà poi il prossimo 24 agosto, per chiudersi il 26 aprile 2025 prima della lotteria dei playoff. Nel mezzo tre turni infrasettimanali (date ancora da stabilire) e pausa invernale fissata al 28 dicembre. Da cerchiare in rosso sul calendario anche il il 17 agosto, giorno in cui andrà in scena il primo e il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.

Serie C calendario 2025/26 – Tutte le sfide del torneo