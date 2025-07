L’UEFA mette in vendita i biglietti per la Supercoppa Europea a Udine

La vendita dei biglietti per il pubblico generale per la Supercoppa UEFA 2025, che si terrà allo Stadio Friuli di Udine, in Italia, mercoledì 13 agosto e vedrà protagoniste il Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League 2025, e il Tottenham Hotspur, detentore del titolo della UEFA Europa League 2025, è iniziata esclusivamente tramite UEFA.com.

I biglietti saranno venduti secondo l’ordine di arrivo delle richieste, con un limite di due biglietti per acquirente.

Come di consueto, la maggior parte dei biglietti per la partita è riservata ai tifosi e al pubblico generale. Dei 22.500 posti disponibili (capacità netta dello stadio per l’evento), 17.200 biglietti sono riservati alla vendita per tifosi e pubblico generale.

Biglietti Supercoppa Europea, i prezzi

Le categorie di prezzo dei biglietti per il pubblico generale sono le seguenti:

Categoria 3: €30

Categoria 2: €80

Categoria 1: €130

I biglietti per spettatori con disabilità sono disponibili al prezzo di €30 (equivalente alla Categoria 3), e può essere richiesto gratuitamente un biglietto per un accompagnatore.

Biglietti Supercoppa Europea, i tagliandi per i tifosi

I tifosi delle due squadre partecipanti hanno avuto la possibilità di acquistare biglietti nelle tre categorie all’interno delle sezioni loro assegnate tramite i rispettivi club, con 5.800 biglietti acquistati dal Paris Saint-Germain e 4.700 dal Tottenham Hotspur.

Separatamente, sono disponibili i Prime Seats al costo di €350. Questi posti si trovano in posizione centrale all’interno della Categoria 1.

I biglietti saranno consegnati tramite l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets pochi giorni prima della partita. I possessori dei biglietti dovranno scaricare l’app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iPhone.

Con questa app, i tifosi possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in modo sicuro, in qualsiasi momento e ovunque, tramite smartphone iOS o Android.