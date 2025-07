Nuovo sponsor per l’Inter: siglata una partnership triennale con Balocco 

L’Inter ha annunciato l’avvio di una nuova partnership con Balocco, marchio di riferimento nei mercati dei biscotti da prima colazione e dei prodotti da ricorrenza. L’azienda sarà Official Partner del club nerazzurro per le prossime tre stagioni. Non è un debutto nel mondo del calcio, quello di Balocco, che fu sponsor di maglia della Juventus tra il 2010 e il 2012, prima dell’avvento di Jeep.

La partnership prevede la produzione di prodotti in licenza, una serie di attività e promozioni congiunte sui canali digitali del club e dell’azienda, oltre alla presenza del brand Balocco sui Led a bordocampo in occasione delle partite casalinghe dell’Inter di Serie A e Coppa Italia a San Siro. La collaborazione avrà visibilità in Italia e in mercati chiave come Middle East, Far East e Africa, rafforzando ulteriormente la dimensione internazionale di due brand.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Balocco tra i partner dell’Inter. Questa collaborazione rafforza un legame che da anni ci vede al fianco nella creazione di prodotti pensati per i nostri tifosi. Due eccellenze italiane, unite da passione, tradizione e attenzione all’innovazione, che vogliono ampliare il loro percorso insieme parlando al cuore delle famiglie e della nostra community nerazzurra».

«La partnership con Inter nasce dalla condivisione di valori comuni come la passione per lo sport e lo spirito di squadra, in cui ci riconosciamo. Crediamo fermamente che lo sport sia un linguaggio universale capace di unire e creare connessioni» ha aggiunto Alessandra Balocco, Presidente e Amministratore Delegato di Balocco.

«Siamo lieti di rinnovare il nostro impegno nel mondo dello sport attraverso la collaborazione con Inter. Un’opportunità per tradurre in iniziative concrete i valori che ci guidano, rafforzando il legame con le persone, dentro e fuori lo stadio», ha concluso GianFranco Bessone, Direttore Amministrativo e Membro del CdA di Balocco.