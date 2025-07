Ligue 1, ricavi da diritti tv dimezzati nel 24/25 per i club: nel 25/26 atteso nuovo calo 

La Ligue 1 si prepara a fare fronte a un calo importante dei ricavi da diritti tv nella prossima stagione. Il massimo campionato francese, dopo la risoluzione del contratto con DAZN, ha deciso di creare un canale di Lega che a partire dalla stagione 2025/26 trasmetterà otto partite a giornata. La nona partita di ogni turno rimarrà invece nelle mani di BeIN Sports, come previsto dal precedente accordo per la cessione dei diritti televisivi.

«Ci siamo prefissati l’obiettivo di raggiungere un milione di abbonati entro la fine della stagione. È un traguardo ambizioso. Alla fine dei quattro anni, puntiamo a un numero di abbonati compreso tra 2,2 e 2,5 milioni. Ci saranno poi variazioni di prezzo, ma non entreremo nei dettagli del business plan. Nei primi due anni, i nostri ricavi saranno inferiori rispetto agli ultimi due», aveva commentato Nicolas de Tavernost, presidente di LFP Media, la società commerciale della Ligue de Football Professionnel.

Un calo – quello dei ricavi – confermato ora anche dai club. Ne ha parlato per esempio l’Olympique Lione, che all’interno del bilancio chiuso al 30 giugno 2025 ha sottolineato, partendo dalla stagione appena conclusa, che gli incassi sono passati da 44 milioni di euro del 2023/24 a 22,8 milioni di euro del 2024/25 (al netto di 50 milioni arrivati dall’intesa con CVC).

«A parità di piazzamento in Ligue 1 rispetto alla stagione precedente (6° posto), il forte calo dei diritti TV nazionali (-71,8 milioni di euro) si spiega con il riconoscimento, nell’esercizio precedente, di un ricavo non ricorrente pari a 50 milioni di euro (ultima tranche dei proventi derivanti dall’ingresso di CVC nel capitale della filiale commerciale della LFP) e con l’impatto della significativa riduzione dei ricavi legata all’accordo sui diritti TV tra DAZN e la LFP per il ciclo 2024/2029», si legge sul bilancio.

Tuttavia, in vista della stagione 2025/26, il progetto di un canale di Lega ridurrà ulteriormente la quota derivante da questa voce: «Le partite di Ligue 1 saranno trasmesse tramite la piattaforma “Ligue 1 +”, creata dalla LFP, e tramite BeIN Sports. Rispetto alla scorsa stagione, è atteso un calo molto significativo dei ricavi da diritti TV della LFP per l’esercizio 2025/2026».