PSG, memorabilia per la Champions: in vendita la rete delle porte dell’Allianz Arena

Sul proprio sito ufficiale, il Paris Saint-Germain ha annunciato la messa in vendita – in edizione limitata – di un pezzo della rete di una delle porte dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera, lo stadio che ha ospitato la finale di Champions League dello scorso maggio, vinta dal club francese contro l’Inter con il punteggio di 5-0.

L’oggetto da collezione, racchiuso in una cornice argentata e arricchito da alcune immagini delle celebrazioni post-partita, è disponibile in preordine al prezzo di 240 euro. Un’iniziativa che rientra nella strategia del club di valorizzazione del proprio brand e di capitalizzazione del successo sportivo ottenuto in campo europeo.

L’operazione segue di pochi giorni l’esposizione ufficiale del trofeo della Champions League al Parc des Princes. Dallo scorso martedì 22 luglio, infatti, la “Coppa dalle grandi orecchie” è visibile nei corridoi dello stadio parigino, diventando parte integrante dell’esperienza dello Stadium Tour, che offre ai tifosi l’occasione di ammirare da vicino uno dei simboli del recente trionfo europeo.