Il calcio come cura per la depressione: nel Regno Unito biglietti per le partite prescritti dai medici di base

Nel Gloucestershire, contea dell’Inghilterra sud-occidentale, a partire dalla prossima stagione calcistica, i pazienti con forme lievi o moderate di depressione potranno ricevere un trattamento decisamente insolito: biglietti gratuiti per le partite del Forest Green Rovers, squadra della National League, la quinta divisione inglese.

Come riportato da The Times, l’iniziativa rientra nei programmi di “social prescribing”, ossia prescrizioni sociali, già attivi in alcune aree del Regno Unito come alternativa non farmacologica alla cura del disagio mentale. Negli ultimi anni, sempre più medici di base britannici hanno iniziato a proporre ai pazienti attività come danza di comunità, orticoltura e ora anche… calcio.

Intervistato dal quotidiano inglese, il dottor Michael Opher, medico di base dal 1995, ha spiegato: «Il calcio non sarà la soluzione per tutti. Nulla lo è, ma abbiamo bisogno di un ventaglio di opzioni. È un’esperienza sociale, ti fa tifare, gridare, vivere emozioni. Per un attimo ti allontani dalla tua vita e ti immergi in qualcosa di diverso. C’è qualcosa, nel guardare una partita, che dà davvero un senso di comunità».

Opher ha sottolineato come l’isolamento sociale sia una delle principali minacce alla salute mentale: «Viviamo più isolati, i pub non sono più affollati come un tempo, le famiglie estese sono meno comuni. I social media accentuano la solitudine. È una condizione tossica».

Nel Regno Unito, circa nove milioni di persone assumono antidepressivi, e il numero è in costante aumento. Ma secondo uno studio recente su quasi 2.000 pazienti, i programmi di prescrizione sociale hanno portato a una riduzione di oltre il 40% delle visite mediche da parte di chi vi ha preso parte. Il problema, tuttavia, resta la difficoltà nel misurare l’efficacia dei singoli interventi, proprio per l’estrema eterogeneità delle attività proposte.

Resta da capire quanto conti il tipo di attività — o, in questo caso, la squadra tifata. I sostenitori più accaniti del Forest Green Rovers, per esempio, potrebbero obiettare che la squadra non sempre è stata una fonte di gioia. Dopo due retrocessioni consecutive, il club ha recentemente esonerato l’allenatore a seguito dell’eliminazione nei playoff contro il Southend United. Solo un anno fa, era arrivata una sonora sconfitta per 6-0 contro il Wrexham.

«Con i casi gravi di depressione, i farmaci sono indispensabili», ha precisato Opher. «Ma nel corso degli anni ho visto che per molti non funzionano. Li mettevamo sotto antidepressivi o li mandavamo in salute mentale, ma uno su quattro, forse anche di più, tornava senza miglioramenti. Le pillole non bastavano. Non avevamo nient’altro da offrire».

Ora, invece, quei pazienti potranno cercare un po’ di sollievo tra le tribune dello stadio, magari sgranocchiando un hot dog vegano — in perfetto stile sostenibile Forest Green — e tifando per una risalita in League Two.