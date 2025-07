L’Inter si prepara a svelare la sua nuova terza maglia per la stagione 2025-2026, parte della linea Nike Total 90 Elite. Il debutto ufficiale è previsto per agosto 2025, ma a far crescere l’attesa ci ha pensato il sito specializzato Footy Headlines, che ha svelato le prime immagini ufficiali del kit.

La nuova terza maglia dell’Inter è un omaggio all’iconico design Total 90 degli anni 2000, rivisitato in chiave moderna. Il colore predominante è il “Thunder Blue”, un blu acciaio profondo e grintoso, impreziosito da dettagli e loghi in un arancione acceso “Safety Orange” che conferisce al completo un forte impatto visivo.

La maglia si inserisce nella serie Nike 25-26 Elite Team, pensata per i club di punta sponsorizzati dal marchio americano. Il design richiama fortemente le divise amate dai tifosi nella metà degli anni 2000, mantenendo al contempo una linea pulita e contemporanea. Il kit si completa con pantaloncini arancioni e calzettoni blu acciaio. La maglia sarà disponibile per l’acquisto a partire da agosto 2025.