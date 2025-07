Non solo Como: dal Fortuna Düsseldorf al Paris FC, la strategia dei biglietti gratis allo stadio

Il progetto del Como di arrivare, entro tre anni, ad offrire biglietti gratuiti quantomeno nella curva ha due predecessori rilevanti in Europa. In Germania il Fortuna Düsseldorf già dal 2023/24 ha organizzato partite con vendita dei tagliandi in maniera gratuita, mentre il Paris FC (di proprietà di Bernard Arnault, il quinto uomo più ricco del mondo) ha introdotto la strategia nella passata stagione e continuerà, seppur in maniera ridotta, anche dopo la promozione in Ligue 1.

Fortuna Düsseldorf: “Fortuna For All” si rinnova

Il Fortuna Düsseldorf continuerà anche nella stagione 2025/26 il suo progetto pionieristico “Fortuna For All”, che prevede l’ingresso gratuito per i tifosi a cinque partite casalinghe. L’iniziativa, lanciata nel 2023, ha riscosso un grande successo sin da subito: nella prima stagione, nel solo match contro il St. Pauli, il club ha ricevuto circa 130.000 richieste di biglietti. Per gestire l’enorme domanda, è stato attivato anche un sistema per la rivendita dei biglietti non utilizzati.

Durante la prima stagione del progetto, il Fortuna ha organizzato tre partite gratuite, con un totale di 350.000 richieste. Nonostante la gratuità, i ricavi complessivi del club sono aumentati, dimostrando che l’iniziativa ha avuto anche un impatto economico positivo. Il progetto ha rafforzato il legame tra club e città, contribuendo a una crescita significativa nel numero dei tesserati: oggi si contano 35.000 soci, in costante aumento.

La risposta del pubblico è evidente anche nei numeri sugli spettatori:

29.420 nella stagione 2022/23

41.341 di media nella stagione 2024/25

39.672 nella stagione 2023/24

Paris FC: un modello popolare anche in Ligue 1

Anche il Paris FC ha scelto la strada della gratuità, con ottimi risultati. Nelle ultime due stagioni, il club ha offerto l’accesso gratuito a tutte le partite casalinghe disputate allo stadio Charléty in Ligue 2, portando la media spettatori a quasi 10.000 a partita, il doppio rispetto agli anni precedenti.

Con la promozione in Ligue 1 e il trasferimento allo stadio Jean-Bouin (a pochissimi passi dal Parco dei Principi, casa del PSG), il club ha deciso di proseguire su questa linea, pur in una forma diversa: il 10% dei biglietti sarà gratuito, ovvero circa 2.000 posti a partita. Le modalità di assegnazione sono ancora da definire, ma l’intento è chiaro: mantenere uno spirito inclusivo e popolare, anche nella massima serie.