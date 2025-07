I Percassi pronti ad acquisire l’Orio Center insieme a Generali RE

Generali Real Estate e il Gruppo Percassi sarebbero vicini a concludere un accordo con Commerz Real per rilevare l’Orio Center, il grande centro commerciale situato di fronte all’aeroporto di Bergamo.

Secondo quanto riportato dal britannico Green Street News, l’acquisizione avverrebbe tramite un investimento paritetico all’interno di un fondo immobiliare regolamentato, e l’operazione valuterebbe l’immobile attorno ai 450 milioni di euro. Le parti coinvolte, al momento, non rilasciano dichiarazioni ufficiali.

Secondo l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, Generali agirebbe per conto del Pan-European Generali Shopping Centers Fund (GSCF), mentre Percassi, che ha gestito l’Orio Center sin dalla sua inaugurazione nel 1998, parteciperebbe in qualità di partner operativo e immobiliare. L’Orio Center è attualmente considerato il centro commerciale più grande d’Italia in termini di superficie e varietà dell’offerta, e tra i più rilevanti a livello europeo. Con una superficie lorda affittabile di circa 105.000 metri quadrati, la struttura sorge accanto al terzo aeroporto più trafficato del Paese.

Ma non si tratta solo di uno spazio dedicato allo shopping. Il complesso ospita infatti anche un ipermercato Esselunga, un cinema multisala con 14 schermi e una delle sale Imax più grandi d’Europa, oltre a un parcheggio con oltre 7.000 posti auto. Inaugurato nel 1998 su iniziativa del Gruppo Percassi, il centro è stato successivamente ampliato nel 2017 con ulteriori 35.000 metri quadrati destinati ad aree food e retail. L’investimento totale sull’immobile supera i 400 milioni di euro: circa 330 milioni provengono da Commerz Real, mentre la parte restante è stata apportata da Finser, la holding della famiglia Percassi.

Questa operazione si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per il settore retail. Nei primi sei mesi del 2025, gli investimenti nel comparto commerciale hanno raggiunto 1,1 miliardi di euro, secondo i dati di JLL, un dato che più che raddoppia i volumi dello stesso periodo dell’anno precedente. I rendimenti netti prime per i centri commerciali si sono mantenuti stabili al 6,5%, un valore che riflette ancora una percezione di rischio elevato, dovuta alla minore liquidità del comparto rispetto ad altre asset class.

Tra le operazioni più rilevanti nel settore si segnala l’acquisto del Centro Sicilia da parte di Farallon Capital Management, insieme al partner locale della joint venture Reve, per circa 180 milioni di euro; si tratta del centro commerciale più grande dell’isola, con Pimco e GWM tra gli attori coinvolti. Sempre a inizio estate, Hines ha ceduto l’immobile in Piazza Cordusio a Milano, sede del flagship store di Uniqlo, a Tadashi Yanai, l’uomo più ricco del Giappone, per una cifra superiore ai 300 milioni di euro.